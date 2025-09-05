La tasa de abandono escolar en Madrid baja al 9,3%, por debajo de la media nacional

La tasa de abandono temprano educativo en España se situó en el 12% en junio de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA), tras bajar por primera vez en cuatro años la barrera del 13%. En la Comunidad de Madrid, la cifra desciende al 9,3%, frente al 10,5% registrado un año antes.

El análisis realizado por Funcas muestra que el abandono —personas de 18 a 24 años que no completan la educación secundaria postobligatoria ni siguen formándose— ha caído cuatro décimas en los últimos cuatro trimestres. La evolución de esta cifra se había estancado en los últimos cuatro años ya que en 2021 se registró una tasa del 13,3%, en 2022 subió al 13,9%, en 2023 volvió a bajar al 13,7% y en 2024 descendió hasta el 13%.

"En cualquier caso, el descenso no evita que España esté aún lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030", ha señalado a Efe el director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, quien ha recordado que España sigue siendo el segundo país con mayor abandono escolar de la UE, solo por detrás de Rumanía (16,8%) y frente a una media europea del 9,3%.

Por otra parte, las diferencias territoriales son muy significativas, ya que en 2025 la brecha oscila entre el 20,6% de tasa de abandono temprano de la Región de Murcia y el 3,8% que registra el País Vasco. Cantabria (6,1%), Madrid (9,3%) o Navarra (9,6%) también registran tasas bajas, frente a cifras del 18,8 % de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El informe de Funcas subraya la influencia del nivel educativo familiar. Los jóvenes cuyas madres solo cuentan con estudios primarios tienen una probabilidad 14 veces mayor de abandonar los estudios que aquellos cuyas madres alcanzaron estudios superiores.