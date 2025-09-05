La selección española recupera a los madrileños Dani Carvajal y Rodri Hernández tras superar graves lesiones: "Era un objetivo para nosotros, se lo merecen"

Para Daniel Carvajal Ramos (Leganés, 1992) y Rodrigo Hernández Cascante (Madrid, 1996) la vida cambió hace poco menos de un año. Ambos futbolistas, en un corto período de tiempo, sufrieron una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla, lo que les alejó de los terrenos de juego durante unos meses. El centrocampista reapareció en la recta final de la temporada pasada con el Manchester City, mientras que el lateral tuvo que esperar al Mundial de Clubes para volver a vestirse de corto con el Real Madrid. Dos de los capitanes, y pilares de esta selección, están de vuelta y ponen el foco en el Mundial 2026, que se disputará el próximo verano en territorio americano.

"Era un objetivo para nosotros, pero no de manera gratuita, es porque se lo merecen, se lo estaban ganando y queríamos incorporarlos y ver nuevas variantes. Estamos contentos en ese aspecto, pero hay que seguir caminando", reconocía Luis de la Fuente al término del encuentro ante Bulgaria (0-3). Ninguno de los dos futbolistas fueron de la partida al inicio, pero, en su plan por reintegrarlos al equipo, el seleccionador les concedió unos minutos en la segunda mitad.

Dos bajas de gran sensibilidad

El equipo español perdió a dos de sus baluartes en apenas unas semanas. El 22 de septiembre de 2024, la rodilla de Rodri dijo basta en un encuentro de Premier League frente al Arsenal. En el caso del lateral madridista, fue el 5 de octubre de ese mismo año en un encuentro ante el Villarreal. Ambos fueron baja en el parón de selecciones del mes de octubre. Desde entonces, la selección española ha disputado ocho encuentros, en los que las bajas de ambos jugadores han jugado su papel, pero 'La Roja' no ha notado excesivamente la falta de dos de sus estrellas. Este período se salda con seis victorias, un empate y una derrota.

El empate corresponde al encuentro de ida de cuartos de final ante Países Bajos (2-2), mientras que la derrota se debe al último partido de este periplo, ante Portugal en la final de la Nations League por medio de la tanda de penaltis. Este último encuentro, quizá, fue en el que más se echó de menos la presencia de dos jugadores tan experimentados como Dani Carvajal y Rodri Hernández. Pero lo cierto es que la selección no ha acusado excesivamente las bajas de estos dos jugadores. Martín Zubimendi, como ya hiciera en la final de la Eurocopa conquistada por los nuestros, suplió a las mil maravillas al mediocentro madrileño. Algo más difícil lo ha tenido Luis de la Fuente en el puesto de lateral derecho. El más utilizado ha sido Pedro Porro, también se probó con Óscar Mingueza, pero ninguno alcanzó un nivel suficiente como para hacer olvidar a Dani Carvajal. Ahora, la selección española los recupera para un tramo decisivo.

Los de Luis de la Fuente arrancaron este jueves la fase de clasificación al Mundial 2026. 'La Roja' ha quedado encuadrada en un grupo formado por Bulgaria, Turquía y Georgia. Si al término de esta fase los españoles ocupan la primera plaza, serán una de las selecciones clasificadas para la cita mundialista. Todo se decidirá en los parones de los meses de octubre y noviembre, en los que previsiblemente también estarán Carvajal y Rodri.

"La noticia más importante es que de nuevo están con nosotros, de vuelta ya y disfrutando de su pasión. Lo primero en sus clubes y de cara a la selección donde son muy importantes, son los capitanes, los mejores del mundo en su posición. Nos aportan muchísimo en el terreno de juego y fuera. Lo celebramos", celebraba Luis de la Fuente el regreso de dos de sus futbolistas más importantes, instantes después de recitar la convocatoria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.