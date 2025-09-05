El precio de la vivienda en Madrid sube un 13,3% en el segundo trimestre de 2025

El mercado inmobiliario español sigue en plena escalada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en España creció un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, el mayor incremento en más de 18 años. En la Comunidad de Madrid, el alza fue del 13,3%, situando a la región entre las zonas con mayores tensiones del mercado.

A nivel nacional, y por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1%.

Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%.

Todo ello, en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.

Subidas de dos dígitos en todas las comunidades

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre y en su totalidad fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia (14,6%), La Rioja (13,7%) y Aragón (13,7%). Por encima de la media también se encontraron las alzas de Castilla y León y Andalucía (13,6% en ambas), Asturias (13,5%), Melilla (13,4%), Madrid (13,3%) y Ceuta y Galicia (12,7%, respectivamente).

Entre los mercados más dinámicos, además de Madrid, el precio de la vivienda se incrementó en Cataluña un 11,6% y en la Comunidad Valenciana un 12,6%.

Las menores revalorizaciones se registraron en Cantabria (10,8%) y Castilla-La Mancha (11,3%).