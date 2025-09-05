SECTOR INMOBILIARIO
El precio de la vivienda en Madrid sube un 13,3% en el segundo trimestre de 2025
A nivel nacional, la vivienda se encarece un 12,7%, su mayor subida en más de 18 años
Agencias
El mercado inmobiliario español sigue en plena escalada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en España creció un 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, el mayor incremento en más de 18 años. En la Comunidad de Madrid, el alza fue del 13,3%, situando a la región entre las zonas con mayores tensiones del mercado.
A nivel nacional, y por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8% entre abril y junio, su mayor aumento desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1%.
Con esta nueva revalorización, los precios encadenan 40 trimestres al alza, los tres últimos con subidas superiores al 10%.
Todo ello, en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.
Subidas de dos dígitos en todas las comunidades
Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre y en su totalidad fueron de dos dígitos.
Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia (14,6%), La Rioja (13,7%) y Aragón (13,7%). Por encima de la media también se encontraron las alzas de Castilla y León y Andalucía (13,6% en ambas), Asturias (13,5%), Melilla (13,4%), Madrid (13,3%) y Ceuta y Galicia (12,7%, respectivamente).
Entre los mercados más dinámicos, además de Madrid, el precio de la vivienda se incrementó en Cataluña un 11,6% y en la Comunidad Valenciana un 12,6%.
Las menores revalorizaciones se registraron en Cantabria (10,8%) y Castilla-La Mancha (11,3%).
