El Prado inicia su renovación cromática: su Galería Central vestirá de azul

El Museo Nacional del Prado inicia este viernes una importante renovación cromática de su Galería Central. A partir de ahora, el color azul será el nuevo telón de fondo de grandes lienzos de maestros como Tiziano, Tintoretto, Veronés o Rubens, cuyas obras también presentan este tono, creando un contraste único.

"El azul elegido para esta nueva etapa busca establecer un contraste vibrante y realzar las colecciones de pintura española e italiana que se exhiben en este espacio, al tiempo que recupera la monumentalidad arquitectónica de la galería", afirma la institución en una nota de prensa.

La pinacoteca madrileña, que ya ha modificado el color de la Galería Central en otras ocasiones (desde el gris verdoso claro de 1927, por el tono crema de principios de siglo, el gris cálido de la exposición de Tiziano en 2003, hasta el verde grisáceo actual), acometerá la renovación en dos fases para minimizar el impacto en la visita. Se espera que los trabajos estén finalizados a comienzos de octubre.

Para garantizar que los visitantes puedan disfrutar de las principales obras maestras, se han habilitado recorridos alternativos. El equipo técnico del Prado se encargará del repintado de los muros, la revisión de la iluminación y la reordenación de las obras.

La decisión de usar este tono azul se decantó tras el éxito de la reciente exposición El Greco. Santo Domingo el Antiguo, que ya utilizó este color en la galería. Esta iniciativa se suma a la tradición de grandes intervenciones en la historia del Museo del Prado, como las reformas de los años 20 y 80.