El palacio madrileño que inmortalizó Goya y por el que pasaron los duques de Windsor o Ava Gardner: visítalo este mes de septiembre

La iniciativa ¡Bienvenidos a Palacio! celebra una nueva edición en Madrid. Promovida por el Gobierno autonómico, permitirá un año más la visita guiada y gratuita de 22 palacios históricos de la región que, generalmente, suelen estar cerrados al público por su uso institucional. Los visitantes podrán descubrir sus interiores, grandes jardines, salas de baile antaño frecuentadas por la aristocracia o bibliotecas únicas en el país.

Los interesados pueden inscribirse desde este pasado miércoles en la página web oficial, en una iniciativa gratuita cuya reserva máxima es de dos plazas. En función del palacio escogido, las visitas al inmueble varían, desarrollándose el conjunto del programa entre el próximo 14 de septiembre y el 2 de diciembre.

El Palacio del Marqués de Villafranca, una de las joyas del programa

Dentro del catálogo de palacios, el del Marqués de Villafranca es una de las opciones más recomendadas por los expertos. Actual sede de la Real Academia de Ingeniería, es también célebre en la capital por haber albergado la boda que tuvo lugar en 1775 entre el marqués José Álvarez de Toledo y María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, duquesa de Alba, que quedó inmortalizada por Francisco de Goya.

El palacio se sitúa en San Andrés, una de las zonas más antiguas de la capital. Después de que la familia Álvarez de Toledo compraran los terrenos varias décadas antes, entre 1717 y 1734 tuvo lugar la construcción del palacio. Tras la muerte del XIII marqués de Villafranca, sus herederos vendieron por partes el palacio a otras familias nobles. Uno de sus sectores fue utilizado como colegio de la congregación del Sagrado Corazón, hasta que en 1901 fue derribado para levantar un nuevo colegio.

Fachada del palacio, en la calle de Don Pedro. / Comunidad de Madrid

Parte de sus muros están construidos sobre restos de la antigua muralla medieval, y el edificio estaba compuesto de una gran casa señorial con jardín, tres patios y varias dependencias. En 1965 se transformó en restaurante, bautizado como Puerta de Moros. Se mantuvo activo hasta 1989, cuando el complejo fue adquirido por el Estado. Durante esos años, fue visitado por personalidades de la talla de los duques de Windsor o Ava Gardner.