El outlet de muebles más barato de Madrid: artículos desde los 4 euros

Después de un intenso verano, hay quienes optan por ponerse manos a la obra en materia de renovar el hogar el mobiliario del hogar. Hoy en día, no se trata de un asunto menor, debido a las abundantes opciones que ofrece el mercado, pero también a causa de los precios que puedan adaptarse a nuestras necesidades. Es por ello que en los últimos tiempos opciones como outlets o tiendas en liquidación han pasado a estar muy reclamadas.

Amueblar el hogar nunca es tarea sencilla, pero toparse con AllMobel facilita mucho el trabajo. Se trata de uno de los outlet de muebles más baratos de España, y se encuentra concretamente en Móstoles, pese a que tiene más establecimientos repartidos por la región. Cuenta con artículos en mobiliario y decoración, que se adaptan a todo tipo de necesidades y gustos.

En lugar de ofrecer diseños de lujo, esta tienda opta por un modelo de venta un tanto más asequible y funcional para sus compradores, permitiendo mayor flexibilidad a los mismos y reducir los gastos por decorar el hogar.

Un sofá por 150 euros, mesa de comedor con cuatro sillas por 210 euros o artículos de decoración por 4 euros son solo algunas de sus ofertas más destacadas. Como ya se ha mencionado anteriormente, se encuentran en Móstoles, en la calle Marcelino Camacho, 6, en el polígono industrial Arroyomolinos. Cuenta con establecimientos en Alcorcón, Madrid y Leganés y a través de su web también se puede acceder a inmejorables descuentos en pedidos online.

El amplio catálogo de AllMobel contiene salones, comedores, dormitorios y exteriores. Se busca ofrecer los mejores precios al tiempo que se combinan estilos clásicos y modernos. Para conseguir todos estos descuentos no es necesario desplazarse hasta el local ubicado en Móstoles. Desde la web de AllMobel, se pueden adquirir todas las ofertas, con una financiación de hasta 12 meses.

Tal y como cuentan desde el establecimiento, todos los artículos disponen de una garantía de tres años y ofrecen envíos a todas partes del territorio nacional, pero también a Portugal y Francia. En caso de no haber abierto ni usado el artículo, el comprador dispone de dos semanas hábiles desde la recepción del producto.