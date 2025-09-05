Pocos niños, más plazas públicas y un sector en crisis: la caída de la natalidad atiza a las escuelas infantiles privadas

Cada año nacen menos bebés en España y la tendencia no parece que se vaya a revertir próximamente. Pese a que el país es uno de los de la Unión Europea con mayor índice de escolarización de cero a tres años, el descenso de la natalidad impacta directamente en las escuelas infantiles. La Comunidad de Madrid, a pesar de su dinamismo demográfico y flujos migratorios, no escapa de ese impacto.

Ls escuelas privadas cierran. Las patronales y sindicatos del sector ―entre ellos ACADE, CECEI, Escuelas Católicas, FECCOO, UGT Servicios Públicos― firmaron el pasado 8 de julio una declaración conjunta para defender el primer ciclo de educación infantil en la que solicitaban medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad, la universalización y gratuidad.

En esta declaración apuntaban que el sector está compuesto en su mayoría por micropymes y pymes que dan empleo a más de 50.000 profesionales y atienden a más de 200.000 familias. Entre los factores que achacan a la "dramática situación" por la que pasan destacan, además de la caída de la natalidad, "la aplicación de parte de los fondos Next Generation de la Unión Europea a la apertura de centros públicos de Educación Infantil -cuando hubiera sido posible extender la gratuidad contando con la extensa red privada de centros ya existente-, y el crecimiento de los costes laborales en un 60% en menos de cinco años".

Por todo ello, las organizaciones empresariales han pedido que se implementen "políticas urgentes de apoyo decidido al sector y a las familias que da servicio" para "preservar la calidad educativa del país".

Más plazas públicas

Por lo general, hay diferencias entre los centros públicos y privados. En la Comunidad de Madrid, este será el séptimo curso consecutivo en el que la escolarización sea gratuita en centros sostenidos con fondos públicos, que cuentan con más de 53.600 alumnos (un 3,9% más) con una tasa de escolarización del 57,2%.

Sin embargo, siguen sin ser suficientes plazas gratuitas para todas las familias, muchas de las cuales se apuntan a las listas de espera para el primer ciclo educativo. En Madrid capital, según la concejala de Más Madrid Lucía Lois, tres de cada cuatro niños solicitantes de una plaza en las escuelas municipales se quedaron sin sitio en el periodo ordinario de matriculación, unos 8.153. Además, afirma que solo se ofertan 8.618 plazas para los 88.000 menores que requieren una, es decir, menos del 10%.

"Muchas familias madrileñas se ven obligadas a optar por centros privados ante la falta de plazas en la red pública. Para ellas, la Comunidad concede 'becas' de unos 200 euros mensuales, con el objetivo de ayudar a costear las elevadas tasas de las escuelas privadas, que rondan los 500 euros al mes. ¿No sería más razonable destinar ese presupuesto a crear muchas más plazas públicas?", expone CCOO, un sindicato que lleva tiempo denunciando la "falta de financiación, la precariedad laboral y el abandono institucional" que "están lastrando una etapa clave para el desarrollo del alumnado más vulnerable".

Algunas directoras de escuelas infantiles denuncian también tener una sobrecarga de trabajo muy superior a la del resto de docentes, así como un calendario laboral más extenso.

Menos niños en el segundo ciclo

En el segundo ciclo el descenso de la natalidad también se nota. Una investigación del doctor en Economía Aplicada Ismael Sanz Labrador en Funcas muestra que el alumnado de tres a cinco años ha descendido en la última década en la región un 22,4%. Por lo general, la caída se ha acelerado en los últimos diez años.

En concreto, España ha perdido más de 300.000 niños y niñas por esta bajada de la natalidad: según el los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 2013 a 2023 el número de nacimientos bajó un 24,7%. La Comunidad de Madrid, pese a su dinamismo demográfico y flujos migratorios, no escapa al impacto del descenso de natalidad en las escuelas infantiles. De hecho, está entre las comunidades más afectadas.

De hecho, el descenso del alumnado de los centros públicos de infantil en la última década fue del 24,8%, un punto por encima de la media nacional. La caída fue menor en los centros privados y concertados (19,4%). En total, son unos 46.000 alumnos menos. "A pesar de que cabría esperar que el ajuste demográfico fuera moderándose tras varios años de caídas, los datos más recientes no muestran señales de desaceleración en la pérdida de alumnado en el segundo ciclo de Educación Infantil", expone Sanz.

El investigador recalca que la llegada de alumnado extranjero, con un porcentaje cada vez más alto, todavía no consigue compensar la caída de nacimientos, "por lo que los retos de adaptación, planificación y equidad educativa seguirán presentes en los próximos años". La oportunidad para él reside en "aprovechar este ajuste para reforzar la calidad, la innovación pedagógica y la atención a la diversidad, asegurando una respuesta eficaz y equitativa ante la nueva realidad demográfica".