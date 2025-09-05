OCIO
Viaja al pasado sin salir de Madrid: uno de los pueblos más bonitos de la capital celebra este fin de semana un mercado medieval de infarto
¿Sabes que viajar en el tiempo es posible? Lo mejor de todo es que es completamente gratuito y la experiencia se te quedará grabada en la retina para siempre. Para despedir el verano, y antes del inicio de las clases para los más pequeños, Collado Villalba celebra su mercado medieval.
Será un evento que transcurrirá del 5 al 7 de septiembre de 2025, y llenará el centro urbano de historia, arte, color y entretenimiento para todas las edades. Durante todo el fin de semana, la Plaza de la Constitución, Calle Libertad y Calle Anacleto López se transformarán con una ambientación cuidada y numerosas actividades que transportarán a todo aquel que venga al municipio al pasado.
Bufones, pasacalles y talleres
El mercado medieval de Collado Villalba contará, desde este viernes, con una gran programación de actividades para toda la familia. Entre las más destacadas, los espectáculos de circo y fuego, pasacalles o las demostraciones de lucha medieval. Si estás pensando en llevarte un recuerdo, te encantará saber que habrá una gran variedad de puestos en el mercado, con perfumes de época, juguetes tradicionales de madera, artículos de cuero, vidrio y cerámica, jabones, joyas o fragancias. Los más hambrientos podrán degustar embutidos, quesos, dulces y bebidas en una auténtica taberna medieval.
Para los más pequeños, el mercado contará con distintos talleres, donde podrán aprender oficios de la época. La agenda medieval se completa con actuaciones, rutas guiadas por el Campamento Medieval y charlas sobre armas medievales. Todas estas actividades y muchas más, estarán presentes en Collado Villalba desde este viernes 5 de septiembre de 17.00 a 23.00 y sábado y domingo de 11.00 a 23.00.
Programa completo del mercado medieval de Collado Villalba
Si tienes pensado pasarte por el mercado medieval tan solo un par de días, a continuación te dejamos la programación del fin de semana completo para que elijas a qué actividades prefieres acudir.
Viernes 5 de septiembre
- 17.00 h. El mercado medieval de Collado Villalba abre sus puertas
- 18.00 h. Inauguración oficial del mercado. Pregón y pasacalles de inaugural
- 19.00 h. La ronda de la guardia
- 19.30 h. Cuentos del medievo
- 19.45 h. El barrendero
- 20.00 h. Sonidos del medievo
- 20.00 h. Demostración de luchas medievales
- 20.30 h. Risas y malabares. Espectáculo de circo
- 21.30 h. Espectáculo nocturno de circo y fuego. El hechizo
- 21.30 h. Ruta guiada por el campamento
- 22.00 h. ¡Hora del buen yantar!
- 22.00 h. Un loco anda suelto
- 22.00 h. Charlas sobre armas medievales y otros enseres
- 22.15 h. A fuego lento. Espectáculo
- 22.30 h. Pasacalles musical
- 23.00 h. El mercado se despide hasta mañana
Sábado 6 de septiembre
- 11.00 h. Apertura del Mercado Medieval
- 11.30 h. Vestir al caballero
- 11.30 h. Calabacín, el graciosín
- 11.45 h. Esgrima medieval
- 12.00 h. De bufones y sonrisas
- 12.15 h. Ruta guiada por el campamento
- 12.30 h. Un cómico anda suelto
- 12.30 h. Pasacalles musical
- 12.45 h. Escuela infantil de caballeros
- 13.00 h. El soldado magullado
- 13.30 h. Los viajeros de los mil mundos
- 14.00 h. Sonidos del medievo
- 14.15 h. Duendeando
- 14.30 h. ¡A las tabernas!
- 17.00 h. El Mercado Medieval abre sus puertas
- 17.30 h. La ronda de la guardia
- 18.00 h. Duendecillos del medievo
- 18.15 h. Demostración de luchas medievales
- 18.30 h. Pasacalles musical
- 18.30 h. Fierabrass el desquiciado
- 19.00 h. El clérigo
- 19.30 h. Entre el cielo y la tierra. Espectáculo de circo
- 19.45 h. Ruta guiada por el campamento
- 20.00 h. Sonidos del medievo
- 20.30 h. Espectáculo de malabares y humor
- 20.15 h. El vikingo
- 21.00 h. Charlas sobre armas medievales y otros enseres
- 21.30 h. Los hechiceros
- 21.30 h. Música de seres extraños
- 21.45 h. Espectáculo de fuego y humor
- 22.00 h. Circadas
- 22.00 h. ¡Hora del buen yantar!
- 23.00 h. El mercado se despide hasta mañana
Domingo 7 de septiembre
- 11.00 h. Apertura del Mercado Medieval
- 11.30 h. Vestir al caballero
- 12.00 h. Cuentacuentos infantil
- 12.00 h. Fierabrass, el desquiciado
- 12.15 h. Escuela infantil de caballeros
- 12.30 h. Pasacalles musical
- 12.45 h. Llegado de Oriente
- 13.00 h. La ronda de la guardia
- 13.30 h. Los simpáticos duendes
- 13.45 h. Un loco anda suelto
- 14.00 h. Sonidos del medievo
- 14.15 h. El peregrino ciego
- 14.30 h. ¡A las tabernas!
- 17.00 h. El Mercado Medieval abre sus puertas
- 17.30 h. Vestir al caballero
- 18.00 h. La ronda de la guardia
- 18.00 h. Personajes del medievo
- 18.15 h. Bufonadas
- 18.30 h. Del circo a la calle. Un personaje por el mercado
- 18.30 h. Pasacalles musical
- 19.00 h. Ruta guiada por el campamento
- 19.30 h. Pócimas y embrujos
- 19.45 h. Demostración de luchas medievales
- 20.00 h. El comediante
- 20.00 h. Sonidos del medievo
- 20.30 h. La ronda de la guardia
- 21.00 h. El soldado desquiciado
- 21.30 h. Pasacalles de despedida
- 21.45 h. Espectáculo de fuego
- 22.00 h. Personajes del medievo
- 22.00 h. ¡Hora del buen yantar!
- 23.00 h. El mercado se despide hasta el año que viene
¿Cómo puedo llegar a Collado Villalba?
Collado Villalba es una de las principales localidades de la Sierra de Guadarrama, con más de 63.000 habitantes. Su cercanía con Madrid capital, su entorno natural y su vida cultural activa la convierten en un destino muy atractivo tanto para residentes como para visitantes. Además, es muy sencillo legar tanto en transporte público como en coche.
Está a solo 40 km de Madrid y se accede fácilmente por la A-6. Si no tienes vehículo propio, la localidad también cuenta con estación de Cercanías Renfe (línea C-3, C-8 y C-10) y autobuses interurbanos.
