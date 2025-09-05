Viaja al pasado sin salir de Madrid: uno de los pueblos más bonitos de la capital celebra este fin de semana un mercado medieval de infarto

¿Sabes que viajar en el tiempo es posible? Lo mejor de todo es que es completamente gratuito y la experiencia se te quedará grabada en la retina para siempre. Para despedir el verano, y antes del inicio de las clases para los más pequeños, Collado Villalba celebra su mercado medieval.

Será un evento que transcurrirá del 5 al 7 de septiembre de 2025, y llenará el centro urbano de historia, arte, color y entretenimiento para todas las edades. Durante todo el fin de semana, la Plaza de la Constitución, Calle Libertad y Calle Anacleto López se transformarán con una ambientación cuidada y numerosas actividades que transportarán a todo aquel que venga al municipio al pasado.

Bufones, pasacalles y talleres

El mercado medieval de Collado Villalba contará, desde este viernes, con una gran programación de actividades para toda la familia. Entre las más destacadas, los espectáculos de circo y fuego, pasacalles o las demostraciones de lucha medieval. Si estás pensando en llevarte un recuerdo, te encantará saber que habrá una gran variedad de puestos en el mercado, con perfumes de época, juguetes tradicionales de madera, artículos de cuero, vidrio y cerámica, jabones, joyas o fragancias. Los más hambrientos podrán degustar embutidos, quesos, dulces y bebidas en una auténtica taberna medieval.

Para los más pequeños, el mercado contará con distintos talleres, donde podrán aprender oficios de la época. La agenda medieval se completa con actuaciones, rutas guiadas por el Campamento Medieval y charlas sobre armas medievales. Todas estas actividades y muchas más, estarán presentes en Collado Villalba desde este viernes 5 de septiembre de 17.00 a 23.00 y sábado y domingo de 11.00 a 23.00.

Programa completo del mercado medieval de Collado Villalba

Si tienes pensado pasarte por el mercado medieval tan solo un par de días, a continuación te dejamos la programación del fin de semana completo para que elijas a qué actividades prefieres acudir.

Viernes 5 de septiembre

17.00 h. El mercado medieval de Collado Villalba abre sus puertas

18.00 h. Inauguración oficial del mercado. Pregón y pasacalles de inaugural

19.00 h. La ronda de la guardia

19.30 h. Cuentos del medievo

19.45 h. El barrendero

20.00 h. Sonidos del medievo

20.00 h. Demostración de luchas medievales

20.30 h. Risas y malabares. Espectáculo de circo

21.30 h. Espectáculo nocturno de circo y fuego. El hechizo

21.30 h. Ruta guiada por el campamento

22.00 h. ¡Hora del buen yantar!

22.00 h. Un loco anda suelto

22.00 h. Charlas sobre armas medievales y otros enseres

22.15 h. A fuego lento. Espectáculo

22.30 h. Pasacalles musical

23.00 h. El mercado se despide hasta mañana

Sábado 6 de septiembre

11.00 h. Apertura del Mercado Medieval

11.30 h. Vestir al caballero

11.30 h. Calabacín, el graciosín

11.45 h. Esgrima medieval

12.00 h. De bufones y sonrisas

12.15 h. Ruta guiada por el campamento

12.30 h. Un cómico anda suelto

12.30 h. Pasacalles musical

12.45 h. Escuela infantil de caballeros

13.00 h. El soldado magullado

13.30 h. Los viajeros de los mil mundos

14.00 h. Sonidos del medievo

14.15 h. Duendeando

14.30 h. ¡A las tabernas!

17.00 h. El Mercado Medieval abre sus puertas

17.30 h. La ronda de la guardia

18.00 h. Duendecillos del medievo

18.15 h. Demostración de luchas medievales

18.30 h. Pasacalles musical

18.30 h. Fierabrass el desquiciado

19.00 h. El clérigo

19.30 h. Entre el cielo y la tierra. Espectáculo de circo

19.45 h. Ruta guiada por el campamento

20.00 h. Sonidos del medievo

20.30 h. Espectáculo de malabares y humor

20.15 h. El vikingo

21.00 h. Charlas sobre armas medievales y otros enseres

21.30 h. Los hechiceros

21.30 h. Música de seres extraños

21.45 h. Espectáculo de fuego y humor

22.00 h. Circadas

22.00 h. ¡Hora del buen yantar!

23.00 h. El mercado se despide hasta mañana

Domingo 7 de septiembre

11.00 h. Apertura del Mercado Medieval

11.30 h. Vestir al caballero

12.00 h. Cuentacuentos infantil

12.00 h. Fierabrass, el desquiciado

12.15 h. Escuela infantil de caballeros

12.30 h. Pasacalles musical

12.45 h. Llegado de Oriente

13.00 h. La ronda de la guardia

13.30 h. Los simpáticos duendes

13.45 h. Un loco anda suelto

14.00 h. Sonidos del medievo

14.15 h. El peregrino ciego

14.30 h. ¡A las tabernas!

17.00 h. El Mercado Medieval abre sus puertas

17.30 h. Vestir al caballero

18.00 h. La ronda de la guardia

18.00 h. Personajes del medievo

18.15 h. Bufonadas

18.30 h. Del circo a la calle. Un personaje por el mercado

18.30 h. Pasacalles musical

19.00 h. Ruta guiada por el campamento

19.30 h. Pócimas y embrujos

19.45 h. Demostración de luchas medievales

20.00 h. El comediante

20.00 h. Sonidos del medievo

20.30 h. La ronda de la guardia

21.00 h. El soldado desquiciado

21.30 h. Pasacalles de despedida

21.45 h. Espectáculo de fuego

22.00 h. Personajes del medievo

22.00 h. ¡Hora del buen yantar!

23.00 h. El mercado se despide hasta el año que viene

¿Cómo puedo llegar a Collado Villalba?

Collado Villalba es una de las principales localidades de la Sierra de Guadarrama, con más de 63.000 habitantes. Su cercanía con Madrid capital, su entorno natural y su vida cultural activa la convierten en un destino muy atractivo tanto para residentes como para visitantes. Además, es muy sencillo legar tanto en transporte público como en coche.

Está a solo 40 km de Madrid y se accede fácilmente por la A-6. Si no tienes vehículo propio, la localidad también cuenta con estación de Cercanías Renfe (línea C-3, C-8 y C-10) y autobuses interurbanos.