Qué hacer en Madrid esta semana: las galerías inauguran temporada, festivales de escénicas y videoarte, un 'Barbero de Sevilla' para niños...

CINE. Visiones del apocalipsis El fin del mundo ha sido siempre una de las grandes inquietudes de los humanos, un tema controvertido y a veces apasionante que, como respuesta a la situación mundial actual, en los últimos años se ha colado con fuerza en producciones artísticas de diferente índole, entre las cuales, la pantalla ha demostrado ser uno de los medios predilectos desde el que narrar y divagar en torno al apocalipsis. Con esto en el horizonte, desde este domingo y hasta final de mes, la Cineteca estrena un nuevo ciclo titulado Visiones del Apocalipsis y que ahonda en cómo el cine ha representado el tiempo del fin a lo largo de las décadas. Lo hace a través de una selección de títulos estrenados entre los años 50 y el 2024 en los que el colapso funciona como telón de fondo de tramas de lo más variopintas, que van desde relatos de invasiones y pandemias hasta visiones metafísicas del gran desgarro. Comisariado por el crítico cultural Felipe Rodríguez Torres, el ciclo incluye las películas 12 monos, Week-end, Melancolía, Apocalypse Now: Final Cut, La invasión de los ladrones de cuerpos, y las cintas de animación Akira (en 4K) y Anzu, gato fantasma.

Más información Cuándo: Del 7 al 28 de septiembre Dónde: Cineteca (Pl. de Legazpi, 8) Precio: 3,5 euros / sesión Web: pincha aquí

Un fotograma de 'Melancolía', de Lars Von Trier. / ARCHIVO

ESCÉNICAS. Festival ÍDEM 2025 La Casa Encendida acoge del 10 al 20 de septiembre una nueva edición del Festival Internacional de Artes Escénicas ÍDEM, que este año se crece con trece propuestas de 29 creadores procedentes de distintos rincones del mundo y que estrena, además, nuevo director artístico: el artista e investigador Rolf Abderhalden, Premio Nacional de las Artes en Colombia. Uno de los platos fuertes de la presente edición será la llegada a España de Una estación fisiomágica, del colombiano Santiago Sepúlveda; una pieza de cine vivo protagonizada por dos personas sordas que, a través de gestos y propuestas visuales, evocan la poética y la magia del cine mudo. El componente social atraviesa varias de las piezas seleccionadas como Entre la espalda y el cielo, de Checho Tamayo, que explora el fútbol desde prácticas de danza junto a jóvenes del barrio madrileño de San Cristóbal; o El Desenterrador, de la Societat Doctor Alonso, un proyecto en torno al lenguaje en colaboración con personas internas del centro penitenciario de Estremera. La programación incluye también las piezas Tuerce, de Euyín Eugene, una reflexión escénica sobre la identidad de género, y los nuevos proyectos de la brasileña Bibi Dória, entre otros. El cartel se completa un año más con encuentros con artistas y talleres infantiles, así como una acción sonora y festiva a cargo del colectivo La Parcería con la que celebrar juntos el baile y la música como formas de supervivencia.

Más información Cuándo: Del 10 al 20 de septiembre Dónde: La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) Precio: Espectáculos desde 5 euros / Actividades gratuitas Web: pincha aquí

'Una estación fisiomágica', una de las obras que podrá verse en ÍDEM. / Cedida

VIDEOARTE. Festival Proyector Del 10 al 21 de septiembre, Madrid acoge un año más el Festival Proyector, que alcanza su 18ª edición consolidado como la gran cita del videoarte y el cine expandido de España. Durante casi dos semanas, la edición proyectará un centenar de obras -entre instalaciones, performances, piezas digitales y analógicas- repartidas en más de treinta sedes, incluyendo museos, galerías y los numerosos espacios culturales que conforman el circuito alternativo Proyector OFF. Regresa, además, con esta nueva edición la iniciativa Open Studios en Carabanchel, que abre al público los talleres de artistas locales, así como un programa de mesas redondas y actividades profesionales que abordarán cuestiones como la evolución tecnológica del videoarte, el paso de la cinta magnética al DVD o el impacto de las inteligencias artificiales. Además del programa oficial, el público podrá también acercarse a los proyectos más destacados en los festivales internacionales, descubrir la escena contemporánea taiwanesa a través de una cuidada selección de piezas o asistir a talleres diseñados para todos los públicos.

Más información Cuándo: Del 10 al 21 de septiembre Dónde: Varias sedes Precio: Precio dependiendo de sesión y actividades gratuitas Web: pincha aquí

Pieza de Mauricio Carmona que se podrá ver en el Festival Proyector. / Cedida

CONCIERTO. 20 años de Clap Your Hands Say Yeah Veinte años atrás, la publicación online Pitchfork, considerada entonces el ABC del indie internacional, los calificaba como “la mejor banda nueva”. Por sus conciertos no tardaron en aparecer personalidades de la talla de David Bowie o David Byrne, confirmando el interés repentino por un grupo que no contaba siquiera con un contrato discográfico. Su debut homónimo, autoeditado en 2005, se convirtió en un fenómeno viral antes de la era de Spotify, gracias al boca a boca y su buena acogida en foros y blogs especializados. Dos décadas después del éxito rotundo de un álbum, que incluía temas que pasarían a ser auténticos himnos del hipsterío como The Skin of My Yellow Country Teeth o Over Again (Lost and Found), la banda liderada por Alec Ounsworth regresa a Madrid para traer de vuelta la nostalgia de unos dosmiles marcados por melodías naíf, letras sobre la inseguridad treintañera y destellos folk en cada acorde. La cita será el próximo jueves, trayendo consigo más de un suvenir de juventud y, posiblemente, alguna que otra lagrimilla.

Más información Cuándo: 11 de septiembre Dónde: Luna Club (Gran Vía, 54) Precio: 25 euros Web: pincha aquí

DANZA. ‘Fractus’, de Manuela Nogales y Fernando Romero La nueva edición de Canal Baila acoge entre sus estrenos más esperados Fractus, la nueva producción de Manuela Nogales y Fernando Romero, que vuelven a los escenarios tras décadas dedicadas a la investigación y la hibridación artística. Nogales, referente indiscutible en Andalucía por su exploración del movimiento como herramienta filosófica y poética; y Romero, coreógrafo y bailaor que ha sabido tender puentes sólidos entre la raíz flamenca y los lenguajes escénicos más actuales, suman fuerzas en una pieza que, como desde el propio nombre advierte, nace de la fractura para dar luz a nuevas formas de cuerpo, sonido y espacio. En escena, Fractus se despliega y (des)compone como un territorio de tensiones donde lo efímero se enfrenta a lo sólido y ecos de armonía surgen en mitad del caos. Durante la pieza, los intérpretes atraviesan estados de equilibrio inestable, generando imágenes fragmentadas que invitan a ser completadas por el espectador. El resultado: una experiencia sensorial y envolvente que desborda los límites de la coreografía para convertirse en un reflejo poético de la intensidad y fragilidad contemporánea.

Más información Cuándo: 11 y 12 de septiembre Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 20 euros Web: pincha aquí

'Fractus'. / Lehónidas Boskovec

ARTE. Apertura Madrid Gallery Weekend Temida por muchos, ansiada por otros, la rentrée ha llegado un año más a Madrid con todo lo bueno y lo menos bueno que traen consigo los días posvacacionales. Para suerte de aquellos que esperaban con ganas la llegada masiva de planes culturales a la capital, este mes se activa la temporada con programaciones de todos los colores y para todos los gustos. Uno de los eventos más llamativos de estos días es Apertura Madrid Gallery Weekend, la cita que cada año visibiliza las nuevas propuestas de las galerías de arte de la ciudad a través de una red de exposiciones, tours y otras actividades destinadas a normalizar entre el público general el visitar estos espacios consagrados a la creación. La que será la 16ª edición de Apertura se desarrollará entre los días 11 y 14 de este mes y reunirá un total de 57 galerías, que presentarán sus nuevos proyectos de forma simultánea y en horario ampliado. A destacar entre las actividades programadas para estos días las famosas Arco Gallery Walks organizadas por la Fundación ARCO: visitas gratuitas a las galerías participantes en formato grupal y guiadas por expertos en arte contemporáneo.

Más información Cuándo: Del 11 al 14 de septiembre Dónde: Varias galerías de Madrid Precio: Gratuito Web: pincha aquí

Apertura Madrid Gallery Weekend se celebra entre el 11 y el 14 de septiembre. / Cedida

ÓPERA EN FAMILIA. 'El barbero de Sevilla' El Real Teatro de Retiro levanta el telón de la temporada con una propuesta fresca y cercana, pensada para que toda la familia descubra -o redescubra- el mundo de la ópera: una adaptación libre y colorida de El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, realizada en coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La dirección escénica de Rita Cosentino convierte la obra en una puerta de entrada al género para los más jóvenes, gracias a una Sevilla reinventada en clave fantástica y a un imaginario contemporáneo que no sentirán lejano niñas, adolescentes y no tan jóvenes. Con una duración de 75 minutos y recomendado a partir de los 8 años, la partitura es interpretada al piano y un reparto de cinco cantantes y dos actores, que combinan números musicales con escenas habladas en castellano salpicadas de guiños al inconfundible acento italiano de Fígaro. La trama conserva intacta su ingenio universal: dos jóvenes que luchan por su amor, un Fígaro siempre astuto y un Bartolo que encarna la codicia más despiadada. Entre enredos, humor y un ritmo trepidante, Rossini despliega en El Barbero su ironía y comicidad para recordarnos que ni el dinero ni la ambición pueden con el amor del bueno.

Más información Cuándo: Del 11 de septiembre al 26 de octubre Dónde: Teatro Real de Retiro (Pl. Daoíz y Velarde, 4) Precio: Desde 15 euros Web: pincha aquí

FOTOGRAFÍA. La sencillez por Emilia Toro El Museo Lázaro Galdiano presenta por primera vez en España la obra de Julia Toro (Talca, 1933), una de las voces imprescindibles de la fotografía chilena. La exposición Estado fotográfico, que se inaugura el próximo jueves, reúne más de sesenta imágenes en blanco y negro, muchas de ellas tomadas durante la dictadura de Pinochet, que serán desplegadas en el pórtico, la galería y la sala Arte Invitado del museo. El recorrido, que funciona como un diario íntimo o como el archivo de una época, invita al público a adentrarse en los grandes temas que han marcado la trayectoria de Toro, como el dolor, la ausencia, la memoria, el amor, el duelo y la vida cotidiana. Sus fotografías se cuelan en la intimidad y lo cotidiano para hablarnos de una hija, de un poeta, de un travesti, de la vida de barrio o de la experiencia compartida, siempre bajo una mirada curiosa y sagaz que convierte la rutina ajena en un espectáculo universal del que es imposible apartar la mirada. La muestra incluye, además, una selección de trabajos en torno al erotismo, entre los que destaca la pionera y poética aproximación de la chilena al desnudo masculino.

Más información Cuándo: Del 11 de septiembre al 9 de noviembre Dónde: Museo Lázaro Galdiano (C. Serrano, 122) Precio: Entrada general: 8 euros / Reducida: 5 euros / Entrada libre de martes a viernes de 14:00 a 15:00 h Web: pincha aquí