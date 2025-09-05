Madrid lidera el impulso hotelero con 66 nuevos proyectos y un fuerte tirón inversor

Madrid se consolida como epicentro de la inversión y la actividad hotelera en España en 2025. Según datos del quinto informe The Hotel Property Telescope de EY-Parthenon y el análisis de nuevas aperturas, la Comunidad de Madrid suma 66 proyectos en cartera con 5.284 habitaciones en los registros disponibles, de los que la capital concentra 58 proyectos y más de 4.400 habitaciones.

La oferta en desarrollo es heterogénea, pero dominan los hoteles de cuatro y cinco estrellas y los proyectos vinculados a cambios de uso (37 de los 66). Entre los desarrollos más ambiciosos destacan el Hotel101-Madrid (680 habitaciones), el Leonardo Royal de Valdebebas (215) o el futuro Sheraton en Barajas T4 (200). La cadena B&B Hotels refuerza su apuesta con varios proyectos en barrios periféricos y municipios como Getafe, mientras que grupos internacionales como Radisson o Marriott consolidan su presencia en el centro de la capital.

La ciudad no solo lidera el volumen de proyectos, sino también la evolución de los ingresos. EY destaca que Madrid encabezó en el primer cuatrimestre de 2025 el crecimiento del RevPAR (ingreso por habitación disponible) en España, con un alza del 13% respecto al mismo periodo del año anterior. Barcelona (+2%) y Sevilla (-1%) quedaron muy por detrás.

El aumento responde al tirón de la demanda internacional —en particular estadounidense, que creció un 6% en España hasta mayo—, al reposicionamiento de activos hacia segmentos superiores y a la diversificación de la demanda urbana más allá de la temporada alta.

Inversión en auge y cambio de ciclo en España

A nivel nacional, España concentró el 21% de la inversión hotelera registrada en Europa en el primer semestre de 2025, con un volumen un 7% superior al del mismo periodo de 2024. EY prevé que la cifra anual alcance los 3.500 millones de euros, consolidando al país como destino preferente para el capital institucional y los fondos de private equity.

La consultora identifica además una creciente apuesta por el segmento “economy” y de servicios limitados, hasta ahora infrarrepresentado en España. La apertura en Madrid del primer Spark by Hilton confirma esta tendencia, que complementa el dinamismo de los proyectos de gama alta y lujo.

Retos pendientes

Pese al optimismo, el sector encara desafíos. El informe de EY advierte de que la normalización de la demanda nacional y la escalada de costes laborales podrían presionar la rentabilidad de los hoteles más intensivos en mano de obra, especialmente en el segmento vacacional. En el caso de Madrid, la concentración de proyectos en la capital abre el debate sobre la dispersión territorial de la inversión dentro de la región.

Con más de 11.000 nuevas habitaciones incorporadas al parque hotelero español en los seis primeros meses del año y un pipeline que anticipa un crecimiento sostenido, Madrid se perfila como uno de los mercados europeos más atractivos para los próximos años. La combinación de inversión institucional, reposicionamiento de activos y llegada de nuevas marcas augura que la capital seguirá a la cabeza del mapa hotelero europeo, tanto en oferta como en rentabilidad.