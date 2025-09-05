Aviones históricos sobrevolarán Madrid: fechas, horarios y dónde puedes verlos

Si paseas por Madrid habitualmente, verás como su espacio aéreo está plagado de aviones. Con el Aeropuerto de Madrid-Barajas a tan solo unos minutos de la capital es habitual toparse con este tipo de situaciones. Este domingo 7 de septiembre, habrá más ejemplares de lo normal en el cielo de la ciudad. Esto se debe a que la Fundación Infante de Orleans llenará el 'skyline' de la capital con la mayor colección de aviones históricos en vuelo. Un plan alternativo, que se repite el primer domingo de cada mes (a excepción de enero y agosto) y se puede disfrutar con amigos o familia.

Programación de la actividad aeronáutica

El evento arranca a las 10:30 horas con la apertura de taquillas, así como las inscripciones al taller infantil. A partir de las 11:00 horas se podrá disfrutar de la exhibición estática, a la que sucederá una visita guiada por el recinto. Al terminar, se llevará a cabo el tradicional sorteo de una plaza entre los socios y otra serie de premios. Finalmente, entre las 12.30 y las 13.00 h, se llevará a cabo el desalojo del público en la zona más cercana al vuelo.

A las 13:00 horas llega el momento que todos esperan. Un espectáculo de una hora de duración donde todo tipo de históricos aviones surcarán el cielo de la capital. Al término de la demostración, se llevará a cabo un acto de despedida con los aviones ya sobre suelo madrileño.

Entre tanto, niños y niñas podrán disfrutar de talleres infantiles, para edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Las inscripciones, limitadas, se podrán realizar en la carpa del taller hasta completar aforo, por lo que es recomendable acudir con tiempo para no quedarte sin plaza. De esta forma, la agenda del día queda resumida de la siguiente manera:

10:30 horas Apertura de taquillas, comienzo de inscripciones en taller infantil.

11:00 horas Inicio de la exhibición estática

11:15 horas a 12:15 horas Visita guiada.

12:15 horas a 12:30 horas Sorteo plaza en vuelo entre Socios Protectores asistentes y otros premios.

12:30 horas a 13:00 horas Desalojo del público de la zona de exhibición estática, puesta en marcha y rodaje de los aviones.

13:00 horas Vuelta del público a la zona de exhibición estática y comienzo de la demostración aérea.

14:00 horas Fin de la demostración aérea, sorteos entre los nuevos socios inscritos en el día y despedida.

Precios en función de la edad

La exhibición es apta para todos los públicos, pero se debe pagar una entrada para acceder al recinto. Cada grupo de edad dispone de un precio específico, que queda resumido de la siguiente manera:

Entrada general: 10 euros

10 euros Infantil (5-12 años): 5 euros

5 euros Menores de 5 años: entrada gratuita

entrada gratuita Mayores de 65 años: 5 euros

5 euros Personas discapacitadas: entrada gratuita

entrada gratuita Familia numerosa (general): 7 euros

7 euros Familia numerosa (niños 5-12 años): 3,50 euros

Cómo llegar a la Fundación Infante de Orleans

El Museo de Aviones Históricos en Vuelo está ubicado en la carretera del Barrio de la Fortuna, 14. Se puede llegar vía vehículo propio a través de la salida 30 de la M-40, desde Cuatro Vientos o Carabanchel. Otra opción sería tomar un autobús interurbano, en este caso el 483 y 487 (Aluche-Leganés) y 486 (Oporto-Leganés). Si optamos por el Metro, debemos acudir a la estación de La Peseta, correspondiente a la línea 11.