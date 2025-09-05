Madrid ofrece inscripciones gratuitas para visitar el Valle de los Neandertales: así puedes apuntarte

El Parque Arqueológico de El Valle de los Neandertales abrió sus puertas al público en el año 2015, hace exactamente una década. Desde entonces, ha sido visitado por miles de personas que han tenido acceso a los aspectos más peculiares del modo de vida de estos homininos. El proyecto de investigación se encuentra dirigido por el arqueólogo Enrique Baquedano, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga y el geólogo Alfredo Pérez-González.

Estos yacimientos del Calvero de la Higuera se sitúan en el Valle Alto del río Lozoya, a unos 80 kilómetros de Madrid. Hablamos de un lugar único para conocer los medios de vida de los neandertales, así como el ambiente y la fauna con la que convivieron hace más de 100.00 años. En la actualidad, el conjunto incluye siete yacimientos cársticos con cronologías que abarcan desde el último tercio del Pleistoceno Medio hasta mediados del Pleistoceno Superior (entre 300.000-40.000 años antes de la actualidad). Dos especies son las protagonistas destacadas en este conjunto de yacimientos. Por un lado, el hombre de Neandertal, Homo neanderthalensis, y por otro, la hiena manchada, Crocuta crocuta.

Hay diferentes líneas de investigación abiertas en el complejo, como la geología, que estudia los procesos que han dado lugar tanto a la formación de las cuevas y abrigos donde se encuentran los yacimientos; la paleontología, que identifica los restos de animales y plantas del valle; la paleoantropología, que describe e identifica los restos fósiles de homínidos; y la arqueología, que estudia el comportamiento cotidiano de los grupos humanos del Pleistoceno.

Inscripción abierta: así puedes apuntarte a esta aventura por el Pleistoceno

La inscripción se realiza a través de la página web, en la que se puede comprobar la disponibilidad para cada horario, y la reserva se considera completada cuando se recibe un correo de confirmación. Es imprescindible presentar el email de confirmación de reserva. Se ruega llegar al punto de encuentro en el Punto de Información Turística de Pinilla del Valle 15 minutos antes del comienzo de la visita para la gestión de grupos y tickets.

El precio es de 2 € para adultos y de 1 € para niños entre 8 y 12 años. Para los menores de hasta 7 años la entrada es gratuita. Los grupos escolares pueden hacer su reserva mediante un formulario específico disponible en la misma página. En su caso, el coste es de 1 € por alumno.