La única procesión fluvial de España está en Madrid y puedes verla este sábado: una tradición con más de 150 años de historia

Uno de los eventos más especiale de Madrid va a tener lugar este sábado 6 de septiembre. Y es que la Embarcación de la Virgen de Alarilla volverá a surcar las aguas del río Tajo en su tradicional procesión fluvial que se celebra desde el año 1866 en el municipio de Fuentidueña de Tajo.

Durante la misma, la imagen navega en una barcaza conformada como las antiguas barcas de maroma y desciende por el Tajo más de 800 metros acompañada de sus devotos, precedida por unos nadadores que portan antorchas e iluminan el camino y escoltada por cientos de personas que nadan tras ella.

Se trata de la única procesión fluvial que se celebra en la Comunidad de Madrid y está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Hecho Cultural. Según comparte la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en su página web, se tiene constancia del culto a la Virgen de Alarilla, a través de las Relaciones Topográficas de Felipe II.

¿Cuál es el origen de esta procesión?

En el siglo XVI se cruzaba el río Tajo de dos formas: por un puente de madera estable dedicado al paso de ganado de la Mesta y a través de un puente de barca. Este último se utilizó probablemente para el paso habitual de personas hasta mediados del siglo XIX, cuando se construyó el primer puente de hierro en 1842.

En 1866, se produjo un hecho histórico que marcó un cambio, y es que el General Prim, tras su fracaso de derrocar al gobierno monárquico de Isabel II en Madrid, en su huida pasó por Fuentidueña de Tajo y ordenó cortar el puente e incomunicar así su ejército con las columnas de O'Donnell.

Para los habitantes de Fuentidueña de Tajo, esta circunstancia histórica explica el porqué de la embarcación. Al destruir el general el puente, se verían obligados a cruzar la imagen de la Virgen de Alarilla por el río en una barca de maroma. Hasta 1876 no volvió a haber un puente en ese paso del río, pero, para entonces, la tradición del cruce en barca de la Virgen estaba más que arraigada.

Una tradición de más de 150 años

Así, cada sábado anterior al segundo domingo de septiembre, la Virgen de Alarilla recorre un itinerario procesional en carroza, acompañada por autoridades, su Corte de Honor y los devotos, desde la Iglesia Parroquial de San Andrés hasta el llamado puente viejo.

Cuando la carroza llega al puente viejo, se traslada a una peana con andas portadas por personas distintas de las anteriores, algunas como acto de promesa a la Virgen. Mientras, los demás vecinos preparan la comida campestre en torno a la ermita.

La vuelta de la ermita por la noche se realiza con antorchas en la mano, siendo esta vez las mujeres quienes bajan la Virgen hasta el puente nuevo. A partir de este momento, se coloca la imagen en andas ante la embarcación que la espera sobre el río Tajo y la procesión continúa por su recorrido fluvial con antorchas.

¿Qué pasa después?

Tras recorrer 800 metros río abajo, la embarcación vuelve al puente viejo, en el lugar llamado la pradera. Allí la Virgen es trasladada del embarcadero a una carroza para continuar por el puente viejo su recorrido procesional hasta volver a la iglesia del pueblo.

Al día siguiente, el domingo, se realiza una misa a las 12 horas, y la procesión sale de la iglesia en su carroza de noche con solemnidad. Finalmente, el lunes se celebra la misa de difuntos, un ritual relacionado directamente con la hermandad, como el colofón de las fiestas.