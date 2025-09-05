La lucha contra la droga no para: desmantelados 17 puntos de venta en Madrid durante el verano

No hay descanso para los infractores durante el estío. La Policía Nacional ha desmantelado durante el verano 17 puntos de venta de sustancias estupefacientes en la Comunidad de Madrid, en el marco del cuarto macrooperativo del año contra este tipo de delitos, con hasta 11 operaciones en distintos puntos de la región.

Las redadas, llevadas a cabo en municipios como Parla y Torrejón de Ardoz, así como en distritos madrileños como Puente de Vallecas, Centro, San Blas, Carabanchel, Villaverde y Fuencarral, se han saldado con 43 personas detenidas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública.

Además, se han incautado cocaína, heroína, drogas sintéticas, armas de fuego y blancas, además de más de 60.000 euros en efectivo. El operativo incluyó actuaciones de gran envergadura como la de Puente de Vallecas, donde fueron arrestadas 12 personas en cuatro registros simultáneos.

En esos inmuebles, “se encontraron casi 50.000 euros y distintos tipos de armas blancas y de fuego, además de dispositivos electrónicos y joyas”, además de varias garrafas de aceite con alarmas antirrobo. En otro de los casos, en Torrejón de Ardoz, los agentes localizaron droga oculta en una balda de un frigorífico, junto a machetes y dinero en efectivo.

En el distrito de San Blas se hallaron más de 240 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, mientras que en Fuencarral se descubrió un cultivo de hongos alucinógenos con la receta manuscrita para elaborar MDMA.