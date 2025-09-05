LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Ganas de verte', de Los Vinagres
Nada como un buen colocón para despedir el verano. Los Vinagres han dado con el cóctel perfecto para hacerlo: una canción escarpada, pero lo suficientemente dulzona para espabilar tu cadera. Su rock palmero con tintes latinos adquiere, en este nuevo sencillo, otras aristas. Tengo cuidado: es altamente adictivo, así que mida el número de reproducciones por hora. Resulta tan efervescente que puede dejarle KO cuando menos se lo espere. Queda avisado.
'Teteo', La Tania
De fuerte inspiración coplera, La Tania hace y deshace con su música lo que quiere. Aquí no hay normas, sólo quiere contar su verdad para seguir explorando la vida. Se le notan las tablas al frente de musicales tan populares como Hoy no me puedo levantar y Enamorados anónimos, pero esto es otra cosa. Difícil de describir, ¿eh? Pero, ojo, ahí está su principal baza. Al principio, descolocará. Pero, luego, repetirá. Palabrita. Este Teteo junto a las extintas Papá Levante es puro arte.
'Prefiero', de Begut
A Beatriz Gutiérrez hay que mimarla. Comenzó a escribir canciones con 12 años y hoy, con 26, sigue haciéndolo con la misma delicadeza que entonces. De savia folclórica, mezcla los géneros a su antojo. Ahora bien, siempre bajo el prisma de quien atiende hasta el último detalle. Prefiero es, tal vez, por ahora, el tema que mejor define su universo sonoro: plástico, ecléctico, empático. En él se reúnen todos los tapices que la vuelven tan interesante. Calará. Tiempo al tiempo.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Tenderness', de Snowpoet
Un poco de calma, unas gotas de nostalgia y mucha ternura, como en el título de esta canción, serían los ingredientes que conforman nuestro estado del alma en estos días de rentrée en el que las vacaciones, aunque todavía recientes, empiezan a ser un recuerdo borroso y solo necesitamos que la realidad, y el trabajo, se apiaden un poco de nosotros. El dúo londinense formado por Lauren Kinsella y Chris Hyson publicaban justo antes del verano el nuevo álbum que la contiene, Heartstring, seguramente sin sospechar que sería el bálsamo perfecto para cuando esa estación estuviera tocando a su fin.
'Canone Infinito', de Lorenzo Senni
Uno de los puntos de luz más luminosos que ofrece el septiembre madrileño es su cita anual con la música experimental y las artes audiovisuales que es L.E.V. Matadero. Entre el 18 y el 21 de septiembre, el vivero creativo de Legazpi se convierte en el lugar en el que dejar que nuestros sentidos, fundamentalmente el oído y la vista pero no solo, se adentren en nuevas realidades suspendidas que a menudo nos dejan con la boca abierta. Una de sus propuestas este año es la actuación del italiano Lorenzo Senni interpretando su Canone Infinito Extended, un viaje por paisajes sonoros de intensa carga emocional. No hay que perdérselo.
'Eternally' de Roberta Flack
Lo hemos dicho aquí ya unas cuantas veces. Noticias tan tristes como la muerte de los grandes artistas tienen un parte positiva: la recuperación de su trabajo y con ella la oportunidad de redescubrir una música que ya conocíamos y que nos hizo feliz, pero a menudo también aquellas joyas que, por la razón que sea, no habían tenido demasiado recorrido y que ahora se recuperan y se les saca brillo. Es lo que le pasa a esta Eternally de la gran Roberta Flack, fallecida el pasado mes de febrero. Una balada sencilla y sin grandes alharacas, grabada en 1997 pero que nunca llegó a ver la luz, que demuestra la gran cantante que era y lo mucho que conseguía con su voz sin apenas esfuerzo.
