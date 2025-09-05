Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Lo hemos dicho aquí ya unas cuantas veces. Noticias tan tristes como la muerte de los grandes artistas tienen un parte positiva: la recuperación de su trabajo y con ella la oportunidad de redescubrir una música que ya conocíamos y que nos hizo feliz, pero a menudo también aquellas joyas que, por la razón que sea, no habían tenido demasiado recorrido y que ahora se recuperan y se les saca brillo. Es lo que le pasa a esta Eternally de la gran Roberta Flack, fallecida el pasado mes de febrero. Una balada sencilla y sin grandes alharacas, grabada en 1997 pero que nunca llegó a ver la luz, que demuestra la gran cantante que era y lo mucho que conseguía con su voz sin apenas esfuerzo.