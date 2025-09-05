Camas a 100 euros, sillones a 65, lámparas a 40... el histórico Hotel ME de la Plaza de Santa Ana vende 10.000 piezas de su mobiliario a precios irrisorios

Camas a 100 euros, lámparas por 40, sofás de cuero, sillones de exterior, mesas, alfombras, cuadros, y todo tipo de objetos decorativos... en total 10.000 piezas, muchas de ellas de lujo, que el Hotel ME Reina Victoria, un emblemático edificio de la Plaza de Santa Ana, pone a la venta antes de que sus nuevos propietarios entren a saco y lo reformen de arriba abajo.

Tras más de 20 años bajo la marca Meliá, el próximo año abrirá de nuevo sus puertas como The Hoxton, del grupo Accor, tras su adquisición por parte de un fondo soberano de Abu Dabi. Y aseguran que se van a gastar 25 millones de euros en su reforma.

Mientras llega lo inevitable, sus actuales dueños han decidido montar un mercadillo y vender a precios de risa todo su mobiliario. Desde hoy y hasta el próximo día 7.

Pero no salgan corriendo hacia la Plaza de Santa Ana porque al mercadillo en cuestión sólo se puede acceder con entrada, gratuita. Y ya están todas adjudicadas a los que se enteraron antes que nadie del chollo. El evento lo organiza la 'startup' de sostenibilidad hotelera Eco-One.

La venta ha comenzado a las 16.00 horas de esta tarde y los afortunados con entrada dispondrán de sólo 45 minutos para ver los objetos puestos a la venta. Y si se retrasan 10 minutos del horario que tienen adjudicado, tendrán que esperar para evitar aglomeraciones, según explican sus organizadores.

Pasado el día 7, lo que no se haya vendido quizá aparezca en la web de Eco-One, a disposición de todos los que se han quedado sin entrada. Pero sólo se expondrán los objetos que decida esta empresa, que dice tener como objetivo fomentar la economía circular.

El mercadillo se celebra en la planta baja del hotel, donde los muebles están dispuestos en ambientes que recrean habitaciones completas, permitiendo a los visitantes visualizar cómo quedarían en sus hogares.

Pese al aforo limitado se espera una gran afluencia de curiosos e interesados, a los cuales quizá les interese saber que el mercadillo funcionará hoy hasta las 21.00 horas y de 10 a 20.30 durante el fin de semana.