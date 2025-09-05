El calor acecha Madrid: pronóstico de la AEMET para este viernes

El ambiente se va caldeando en Madrid. Tras unas semanas marcadas por el descenso de temperaturas, el calor volverá a hacerse notar este fin de semana en la capital. Cuando parecía que el verano ya había dicho adiós, los termómetros vuelven a crecer y a dificultar la actividad al aire libre en las calles de la urbe. No obstante, el panorama pronto volverá a cambiar de nuevo.

Este viernes la situación ya empezará a cambiar en la ciudad. Las temperaturas máximas alcanzarán los treinta y dos grados esta tarde, después de que este jueves alcanzasen por primera vez en días los treinta grados centígrados. Si bien no podemos hablar de un calor asfixiante para la jornada de hoy, lo cierto es que el sol volverá a 'picar' como hacía un par de semanas que no lo hacía.

Lo peor llegará el sábado

Los termómetros alcanzarán sus valores máximos de la semana este sábado. Las temperaturas máximas alcanzarán mañana los treinta y cuatro grados, haciéndose notar el calor en la capital. Las mínimas, por otro lado, no descenderán de los dieciocho grados la próxima madrugada.

El cambio de paradigma, no obstante, llegará pronto. El mismo domingo, el mercurio no pasará de los veintisiete grados, en un descenso drástico de siete grados en apenas veinticuatro horas. La semana que viene, según estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las máximas oscilarán entre los veintiséis y los veintinueve grados, no alcanzando la barrera de los treinta, al menos, hasta el fin de semana.

Por otro lado, se esperan días nublados a excepción del sábado, cuando el sol reinará en la Comunidad de Madrid.