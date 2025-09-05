Ayuso, en Arganda, con Feijóo: "No cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hablando a quienes le van a juzgar"

Con la apertura del año judicial de telón de fondo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado hoy inicio al curso político en un acto de partido. La ha acompañado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya ausencia en el acto del Poder Judicial ha marcado la jornada. Y la presidenta madrileña ha querido respaldar la decisión. "Gracias, presidente, por habernos elegido", ha señalado. "Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias", ha insistido, "por no normalizar lo que no es normal".

Y entre lo que no es normal, entiende Ayuso, entra la presencia hoy ante el Rey y los magistrados del Consejo General del Poder Judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo por revelación de secretos. "No puede haber más corrupción que esto, no cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hable a quienes le van a juzgar. Es una profunda falta de respeto a la justicia que el fiscal general del Estado participe en este acto cuando está procesado", ha señalado.

Ese no es el respeto institucional que le reclaman hoy a Feijóo quienes le dan lecciones, "los que no respetan la Corona, no respetan la bandera, la Constitución, el Parlamento, el Poder Judicial", ha insistido. Y ha apuntado, como era inevitable en un acto pensado para activar la labor de oposición tras el verano, a Pedro Sánchez. "La presencia del fiscal hoy en ese acto es la viva representación del sanchismo, que es la falta de respeto a las normas a los españoles de manera profundamente autoritaria", ha subrayado la dirigente madrileña.

El jefe del Ejecutivo ha sido, nuevamente, objeto principal de los dardos de Ayuso. La presidenta madrileña, siempre presta a la confrontación con el Gobierno central, ha acusado a Sánchez de "ir al choque con todo", desde las instituciones a la televisión pública. Y lo hace, ha asegurado ante 1.200 cargos del partido y simpatizantes en la Plaza de la Amistad enre Los Pueblos de Arganda del Rey, porque necesita tener "un país invivible". "Como él ya no puede vivir en él, necesita que nadie viva feliz en él y transformarlo", ha ahondado. "España nunca fue esto, nunca fue un país de agravios, de complejos, de broncas por todo".

"Sánchez ha decidido que para él y para los suyos ya no hay leyes", ha proseguido. "Se amnistía a los delincuentes en Andalucía, se les indulta y se les perdona; se busca el indulto para cualquier independentista catalán que ha cometido graves delitos; se enorgullecen del apoyo a ETA y sientan al Fiscal General del Estado procesado delante de quienes sí respetan a la Justicia. ¡Vaya apertura del año judicial!". "Estar tanto con los narcos y con Zapatero siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia", ha llegado a afirmar en su diatriba, momento que ha sido aprovechado por el PSOE de Madrid para rescatar en sus redes sociales la fotografía de Feijóo en 1995 con el empresario luego condenado por tráfico de cocaína Marcial Dorado.

Contra Puente y contra Illa

La apertura del año judicial no ha sido el único asunto de actualidad por le que ha transitado la presidenta en su intervención, en la que no han faltado palabras de cariño y de impulso al PP regional. Ayuso ha aprovechado también las frecuentes averías en la red ferroviaria para arremeter con sorna contra el Ejecutivo central. "Cuatro de cada 10 trenes este verano se han quedado directamente averiados, no han salido o han llegado con retraso, pero están su mejor momento. ¡Vamos, que van a poner piscolabis en mitad del camino para todos los trenes que se quedan tirados! Y te dirán que va fenomenal, nunca habíamos puesto bocadillos en mitad de una vía. Piensan que los españoles son tontos".

Sánchez, ha asegurado, pone "a los más inútiles" al frente de las administraciones. "Antes ponían a la gente con rigor, se ponía a la gente profesional. Ahora se pone al más activista, aunque sea el más inútil, aunque arruine cada organismo público.

También ha aludido al "moderado" Illa, al que ha criticado por su reunión de esta semana en Bruselas con Carles Puigdemont en una sala con dos ficus. "Eso es España, y eso es España o eso es Cataluña, dos plantas, una a cada lado. Eso son los símbolos del Estado que nos representan en esa república bananera que nos queréis imponer".

Igualmente, ha vuelto a criticar la condonación de deuda autonómica, asegurando con que la llaman "quita" porque "nos lo quitan a todos los españoles, que pagamos al independentismo para que siga cometiendo sus crímenes". Además, se ha referido al boicot a la Vuelta a España por parte de activistas contra la actuación de Israel en Gaza. "Es curioso que los más violentos, los etarras", ha dicho, son precisamente los que más lo jalean. Intentan blanquearse a través de esas lecciones. Nadie quiere violencia, pero ellos, como mínimo deberían taparse un poco".