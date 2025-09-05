COMUNIDAD DE MADRID
Arganda acoge este fin de semana el European Open de Judo con más de 1.000 participantes de toda Europa
La Ciudad Deportiva Príncipe Felipe será sede, del 5 al 7 de septiembre, de una cita internacional dedicada a la modalidad de kata
El European Open de Judo reunirá a más de 1.000 judocas de todo el continente expertos en la modalidad de kata en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de Arganda del Rey entre este viernes y el domingo, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad madrileña en un comunicado.
Una cita organizada por la Federación Española y la Federación Madrileña de Judo, con la colaboración del Ayuntamiento, que contará con una primera jornada de entrenamientos, el viernes, y dos días, sábado y domingo, de pura competición desde las 10 de la mañana con entrada libre hasta completar el aforo del pabellón.
"Arganda del Rey sigue atrayendo las miradas de las federaciones nacionales para celebración de grandes eventos deportivos gracias al trabajo incansable de nuestros clubes y a la solvencia que hemos demostrado en los últimos años en la organización de campeonatos de talla internacional", ha subrayado el alcalde, Alberto Escribano.
