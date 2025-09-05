Abre en Madrid el primer supermercado italiano de la capital: salsas, cerveza italiana y más de 200 tipos de pasta

La calle Ponzano está considerada por la revista Viajar como la mejor zona para comer en todo Madrid. Este rincón de Chamberí cuenta con hasta 70 restaurantes y bares donde disfrutar de una buena comida o cena. Se trata de uno de los rincones más de moda de Madrid, especialmente entre las clases más pudientes de la urbe. Pese a que el precio de muchos de sus restaurantes y bares es algo elevado, lo cierto es que Ponzano ofrece una gran variedad a la clientela.

La revista Viajar ha elaborado una serie de recomendaciones para quien quiera acercarse a la zona a disfrutar de un buen bocado. La Máquina de Chamberí, local especializado en pescado y marisco; El Invernadero, establecimiento vegetariano; o restaurantes vanguardistas como La Malcriada o La Gabinoteca son las opciones mejor valoradas por el medio. En lo que respecta a desayunar, Claxon Bar Taberna es el sitio perfecto para tomar algo de buena mañana. Y, para recuperarte de una noche de fiesta, nada como las pizzas de Picsa.

Pero, más allá de estos establecimientos hosteleros, Ponzano esconde desde hace unos meses un nuevo local imprescindible para los amantes de la buena comida. Concretamente, de la gastronomía italiana. Y no precisamente por tratarse de un restaurante especializado en esta tradición culinaria.

Market Casa Italia, el nuevo supermercado de moda de Chamberí

En el número 68 de esta calle encontramos Market Casa Italia, un supermercado especializado en productos de origen italiano que abrió hace unos meses. Toda su oferta es 100% italiana, y sus pasillos están repletos de salsas y conservas procedentes del otro lado del Mediterráneo, 200 tipos de pastas, quesos, embutidos y pizzas. También hay hueco para las cervezas italianas, la bollería o los productos con trufa o pistacho. Todo lo que encuentres, sin excepción, procede directamente de Italia.

Sus casi trescientas reseñas en Google Maps son impresionantes, otorgándole de media la clientela una puntuación de 4,7 sobre 5. "Es, simplemente, una maravilla: pulcro y ordenado, muy buen organizado y con una variedad sorprendente, es el lugar perfecto para encontrar un poco de Italia en el centro de España", comenta un cliente.