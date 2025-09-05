AYUDAS
Estos son los niños beneficiados de la beca comedor en Madrid para el curso 2025/26
A partir del próximo lunes, los alumnos beneficiados tendrán a su disposición la ayuda alimentaria
Los niños y niñas de la Comunidad de Madrid podrán disfrutar de la beca comedor desde el comienzo de las clases este lunes 8 de septiembre. Así lo ha hecho saber el ejecutivo regional a través del Boletín Oficial, en la resolución definitiva de estas ayudas, que establece en más de 119.000 beneficiarios para el próximo curso escolar. Las familias serán notificadas por medio de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para que puedan aplicar dichas subvenciones. No obstante, en las próximas semanas se abrirá una segunda convocatoria para presentar de nuevo solicitudes y acceder a estos beneficios.
Este programa, tiene como objetivo principal asegurar una alimentación completa y equilibrada para aquellos alumnos en situaciones desfavorables. Desde la administración, consideran fundamental la alimentación para el desarrollo intelectual de los jóvenes.
16.000 alumnos más respecto a 2024
En su totalidad, hasta 119.000 alumnos recibirán esta ayuda orientada a una mejor alimentación durante el transcurso del año escolar. Desde la Consejería de Educación, reivindican que "16.000 alumnos más han recibido la beca respecto a los 103.000 que recogía la resolución publicada en septiembre de 2024 para el curso pasado". El gobierno de la región puntualiza que las solicitudes rechazadas, en su mayoría, se deben a personas que superaban el límite de renta o que no pusieron a disposición la totalidad de los datos requeridos.
Este lunes arrancará el nuevo curso escolar. En las familias existía cierto desconcierto debido a que a falta de tan solo unos días para el inicio no se disponía de una resolución definitiva, pese a que sí se había publicado un listado provisional. El gobierno destina 68 millones de euros para cubrir estas ayudas. Una vez se finalice esta convocatoria, los fondos restantes se destinarán a un segundo tramo de beneficiarios. Los requisitos para presentarse serán idénticos que los considerados en la primera fase.
La concesión económica varía en función de la situación en cada uno de los hogares beneficiados. De esta forma, las ayudas pueden cubrir la totalidad del curso o parte de él. Entre los requisitos para recibir esta ayuda, se encuentra un máximo de renta per cápita inferior o igual a los 8.400 euros anuales. Para evitar malas praxis, las becas se abonarán de forma directa a los centros escolares donde el alumnado se encuentra matriculado. La administración ejecutará tres abonos, uno por cada trimestre del curso escolar.
- Restablecida la circulación de Cercanías Madrid después de que un apagón en Atocha haya empujado a los pasajeros a las vías
- Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
- Las rojas que se infiltraron en una asociación de amas de casa y crearon la primera guardería de Madrid
- Los vigilantes de seguridad del filtro de pasajeros de Barajas irán a la huelga el 14 de septiembre
- Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel