Vox presiona a Ayuso con el discurso migratorio: "Se arrastran detrás de las encuestas"

Segunda cita de Vox en tres días para vincular inmigración con inseguridad. Si el pasado martes, la formación de ultraderecha llamaba a concentrarse ante las puertas del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza tras la detención de un residente en el mismo acusado de violar a una niña de 14 años, esta tarde han convocado a medios de comunicación en Alcalá de Henares. Lo hacía para condenar la agresión a una mujer de 18 años el pasado lunes por la que ha sido detenido un ciudadano de origen peruano de 46 años. En la comparecencia, la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado la expulsión de "todos los inmigrantes ilegales" y el cierre de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados.

"Una gran mayoría de españoles, y estamos con ellos, están reivindicando contundencia que se controlen nuestras fronteras de manera real, que se expulse a todos los inmigrantes ilegales que están en España, a todos los extranjeros que cometen delitos en nuestro país", ha asegurado Pérez Moñino respaldada por apenas una treintena de simpatizantes de Vox que asentían a sus palabras. "Nosotros nos negamos a que el bipartidismo siga convirtiendo nuestros municipios en los vertederos de las políticas migratorias del Partido Popular y del Partido Socialista".

Moñino ha insistido así en un discurso habitual del partido con el que, además, presiona al PP ante el endurecimiento de las declaraciones de la formación conservadora en materia migratoria en los últimos meses. Esta misma mañana, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno madrileño, Ana Dávila, tachaba de "absolutamente irresponsables" las concentraciones de Vox ante centros de menores. El acto de hoy, de hecho, estaba inicialmente convocado ante un centro de menores en Alcalá de Henares, aunque finalmente se ha trasladado a un parque cercano a donde tuvieron lugar los hechos.

"Desde aquí, desde Alcalá de Henares, vuelvo a repetir lo que siempre hemos dicho y vuelvo a exigir a todas las administraciones públicas el cierre de todos los centros de menas de España y el cierre de todos los centros de ilegales de España y billete de vuelta", ha proclamado la portavoz regional de Vox. "Lo que es una irresponsabilidad es lo que hace la consejera de Ayuso, que es abrir focos de criminales en Hortaleza, en Fuenlabrada y en distintos puntos de la Comunidad de Madrid".

En los últimos meses, el Partido Popular regional viene endureciendo su discurso en materia migratoria, en particular ante la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, que entienden una cesión a Junts. El Gobierno regional ha presentado hasta tres recursos en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo contra los decretos que regulan ese reparto. Dirigentes del partido han exigido, además, el cierre de los centros de migrantes de Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón. Y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso expresó en la red social X esta misma semana: "Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos".

"El Partido Popular se está arrastrando detrás de las encuestas por intereses electorales y por tacticismo político, pero no tiene ningún tipo de credibilidad", ha indicado esta tarde Moñino. A su lado, Samuel Vázquez afirmaba con la cabeza. "Como le exija al Partido Popular el copyright de las frases que me están copiando en los últimos días, me duplico el sueldo", ha ironizado.