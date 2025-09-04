Los vigilantes de seguridad del filtro de pasajeros de Barajas irán a la huelga el 14 de septiembre

Los vigilantes de seguridad de los filtros de pasajeros, o control de seguridad, en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, gestionados por la empresa Trablisa, han convocado una huelga indefinida y a jornada completa a partir del próximo 14 de septiembre, tras fracasar las negociaciones para mejorar las condiciones laborales.

Según un primer borrador al que ha tenido acceso este EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los trabajadores exigen tanto mejoras económicas como sociales, entre las que se encuentran la petición de un Comité de Centro, "con el fin de facilitar una relación más fluida y cercana con la empresa", un plus Madrid para aquellos empleados de Barajas, o un plus de absentinismo, para "todos los que a lo largo del mes en curso no tengan ningún tipo de falta de asistencia al puesto de trabajo". También piden que cuando un trabajador se encuentre en incapacidad laboral "no se genere déficit de jornada".

La empresa no ha acudido a la mediación

El paro ha sido registrado ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid después de que, según los trabajadores, la empresa no acudiera a la mediación celebrada el pasado 3 de septiembre en el Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA).

Los empleados del control de seguridad denuncian que Trablisa ha rechazado o ignorado las propuestas de mejora laboral planteadas. Entre los pasos previos que aseguran haber cumplido hasta llegar a la huelga se incluyen: a convocatoria de una asamblea para consensuar las propuestas, que fue denegada por la empresa, la recogida de firmas para legitimar las demandas, la solicitud de mediación (sin éxito por incomparecencia de la compañía), la comunicación oficial al Comité de Empresa y a AENA; y el registro formal de la huelga.

Trablisa, empresa de seguridad privada con 50 años de experiencia, actualmente se encarga del servicio de seguridad privada de Barajas, en concreto de la inspección de pasajeros y del acceso preferente conocido como Fast Track. Por lo que la huelga afectaría tanto a los filtros de seguridad como a los accesos rápidos del principal aeropuerto español.