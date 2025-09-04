Paros y retrasos en los trenes con origen y destino Madrid por una caída en las comunicaciones

Los trenes de alta velocidad con salida y llegada a Madrid están registrando retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos de Adif, según ha confirmado la infraestructura ferroviaria en redes sociales. La entidad pública también informa que se está recuperando gradualmente la circulación.

Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

Además, Renfe ha anunciado que ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.

Diversos usuarios estaban denunciando a través de redes sociales estos retrasos en las salidas y llegadas en los trenes de alta velocidad a nivel nacional, con paros a mitad de recorrido incluidos.

En la estación madrileña de Chamartín, los viajeros esperan tanto dentro de los trenes como en la propia estación, a la espera de la salida de su tren.

Algunos servicios como Ouigo están informando a sus pasajeros, que las detenciones de los trenes se deben por una incidencia en la infraestructura.

Esta incidencia ocurre a la vez que el ministro de Transporte, Óscar Puente, defiende en el Congreso para explicar que el culpable del aumento en los retrasos este verano en trayectos ferroviarios han sido principalmente los incendios, que han multiplicado por cinco las interrupciones, sumado a la antigüedad de la flota de trenes, que supera ya los 20 años de media. A pesar de esto, Puente asegura que España cuenta con la segunda mejor ratio de puntualidad de Europa, según informa Gabriel Santamarina.