The Weeknd volverá a Madrid el 28 y 29 de agosto de 2026 en sus únicas fechas españolas

The Weeknd está demostrando que es una estrella sin límites. Abel Tesfaye, nombre real del artista canadiense, acaba de anunciar que añadirá una nueva etapa a la interminable gira de conciertos con la que lleva recorriendo el mundo desde 2022: será el 28 y 29 de agosto de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Las citas madrileñas formarán parte de la extensión de su gira de estadios After Hours Til Dawn, que ya pasó por Madrid y Barcelona en 2023 y de la que ha agotado todas sus entradas, con nuevas fechas en México, Brasil, Europa y Reino Unido a lo largo de 2026. Esta vez la capital será la única ciudad española en la que se le pueda ver en directo. Esta nueva etapa de su tour mundial arrancará el lunes 20 de abril en Ciudad de México, pasando después por Río de Janeiro, São Paulo, París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y más.

Todo lo que hace Tesfaye tiene el color del oro y dimesiones gigantescas: es el artista debarcel color que más ha ingresado con sus giras de conciertos, hace años que no sale del top 5 de los artistas más escuchados en Spotify y las cifras de asistencia que lleva acumuladas esta última gira, con más de un centenar de conciertos, son de vértigo. En muchas de las ciudades de Estados Unidos en las que ha estado actuando en los últimos meses, ya lo había hecho antes con el mismo tour, lo mismo que sucede con las europeas y latinamericanas que ha anunciado este jueves.

After Hours Til Dawn es una gira viva que él ha presentado como un recorrido por la trilogía que forman After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025). El hecho de que este último se haya incorporado a la lista esta primavera, con nuevas canciones que añadir al repertorio en directo, ha sido solo una excusa más para darle una nueva vuelta y seguir llenando estadios.

Las entradas para ver al autor de éxitos de la talla de Starboy, Save Your Tears o Blinding Lights, esta última la canción con más reproducciones en la historia de Spotify, que superaba hace unos días los cinco mil millones de streams, estarán a la venta el viernes 12 de septiembre a las 12h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Otra demostración de fuerza: el lanzamiento de su último álbum, Hurry Up Tomorrow, ha estado acompañado por el estreno de una película complementaria. Pero no de uno de esos cortos, en realidad poco más que videoclips extendidos, que hacen circular a veces otros artistas, sino con un largometraje con todas las de la ley. Un thriller sobre los efectos de la fama en una estrella del pop que protagoniza el propio Tesfay interpretando a una versión ficcionada de sí mismo y acompañado de dos actores tan de moda como Jenna Ortega y Barry Keoghan.

Para los conciertos que tiene por delante, The Weeknd ya se ha buscado compañeros de viaje. En la rama europea de esta nueva tanda de conciertos será el rapero estadounidense Playboi Carti, mientras que en la latinoamericana la misión recaerá en la brasileña Anitta.

Su concierto celebrado en San Antonio, Texas, este miércoles 3 de septiembre cerraba la etapa norteamericana de la gira (también en su segunda vuelta) con un maratoniano espectáculo en el que interpretó unas 40 canciones y desplegó el espectacular dispositivo audiovisual, muy cinematográfico, en el que suelen consistir sus actuaciones.

En los último meses, el artista ha manifestado su voluntad de matar al personaje The Weeknd que ha marcado su carrera en los últimos diez años. Todo parece indicar que esta mastodóntica gira será el cierre de esa etapa que tantos éxitos le ha reportado.