Los termómetros siguen creciendo en Madrid este jueves: la situación podría complicarse el fin de semana

Vuelven los sudores en Madrid. Tras un final de agosto y comienzo de septiembre marcado por la entrada de un frente frío que provocó un fuerte descenso de temperaturas, el calor parece estar volviendo a hacer presencia en la capital. Cuando ya parecía que los madrileños podían despedirse del verano hasta el año que viene, esta dinámica parece que volverá a convertir la ciudad, aunque sea por unos días, en una isla de calor.

Esta pasada madrugada las temperaturas mínimas ya fueron diferentes a lo vivido en anteriores jornadas. Los termómetros no decayeron de los dieciocho grados en toda la noche, lo que supone un ascenso de cinco grados respecto al inicio de semana. Este jueves, además, las temperaturas sobrepasarán por primera vez en días la barrera de unos treinta grados que serán algo molestos para los vecinos de la capital durante la tarde.

El calor regresa a Madrid este fin de semana

Estos días atravesará Madrid un nuevo frente que conllevará un aumento de temperaturas y cielos nublados. Este viernes los termómetros alcanzarán los treinta y dos grados, que crecerán hasta los treinta y cuatro el sábado, día más caluroso de la semana.

A partir de entonces, el mercurio descenderá abruptamente. El mismo domingo el cielo se oscurecerá, cayendo las máximas hasta los veintiséis grados, ocho menos que en la jornada previa. Estos valores se mantendrán, al menos, hasta el próximo miércoles, día en el que las máximas serán de veinticuatro y las mínimas se quedarán en los trece durante la madrugada. Por tanto, el calor que viviremos durante un par de días será recompensado con un ambiente fresco la próxima semana.