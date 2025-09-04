De la ruina a un futuro mejor: la Villa San Miguel de Carabanchel, en remodelación tras su derribo, volverá a ser una escuela

Pese a contar con el grado más alto de protección patrimonial y a representar un pedazo de la historia de Carabanchel y de Madrid, en 2015 fue derribada por el avanzado estado de ruina y abandono en el que se encontraba. Ahora, una década después, la Villa de San Miguel, la que fuera vivienda de Teresa Cabarrús - la carabanchelera más famosa, partícipe de la caída del reinado del terror en la Francia de Robespierre- y luego escuela, está cerca de recuperar su antiguo esplendor reconvertida nuevamente en un centro educativo.

Emerge así del polvo de la memoria a la Villa de San Miguel, una quinta cuyo rastro palpita entre planos antiguos, fotografías de un palacete neomudéjar y las ruinas que durante años asomaron tras la iglesia de San Pedro. En ese entorno, la tradición sitúa la infancia de Teresa Cabarrús —Madame Tallien—, cuya familia asentó allí su fábrica de jabón en el último tercio del siglo XVIII.

El inmueble que acabó dando nombre al paraje no fue la casa original de los Cabarrús, sino el palacete levantado en 1894 por el doctor Miguel Rovira Montenegro: ladrillo visto, mirador y galería posterior, una estampa doméstica de inspiración neomudéjar que quedó protegida con el máximo nivel en el PGOUM de 1997. Pese a ello, décadas de abandono, un incendio en torno a 2006 y posteriores derribos redujeron la villa a muros y cascotes.

Tras la posguerra, la Villa vivió un capítulo social poco recordado: la Escuela Apostólica regentada por maestras laicas entre los años 50 y 70, cuya labor comunitaria dejó huella en el vecindario. Con su cierre, el conjunto quedó cercado tras altas tapias… hasta que el fuego y la piqueta consumaron la pérdida. En 2020 apenas resistía un paño neomudéjar en pie, visible desde la calle Duquesa de Tamames.

Restauración y cesión al Ayuntamiento

La reconstrucción del palacete ha sido posible gracias al desarrollo urbanístico bautizado como Unidad de Ejecución 4 “Aguacate-Duquesa de Tamames”, dentro del APE 11.08 “Casco Histórico de Carabanchel”. Según trasladan fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, este ámbito se ordenó mediante un proyecto de reparcelación presentado por la Junta de Compensación Aguacate-Duquesa de Tamames y aprobado por la Junta de Gobierno el 11 de noviembre de 2021.

Ruinas del palacete antes de su reconstrucción. / Asociación Vecinal de Carabanchel Alto

En dicho proyecto figuraba expresamente la finca del Palacete Villa de San Miguel, ya en estado de ruina pero protegida con grado Integral por el Plan de Ordenación Urbanística vigente. "La parcela fue incluida como una de las cesiones obligatorias del planeamiento y pasará a formar parte del suelo municipal con destino a equipamiento básico educativo", explican las fuentes consultadas, devolviendo así el uso como escuela que tuvo el palacete a mediados del siglo pasado.

Además de la cesión, el plan de reparcelación aprobado por el Consistorio incluía también la obligación de reconstruir el edificio antes de su cesión, siguiendo las indicaciones de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico (CLPH). Para ello, la Junta de Compensación presentó un proyecto específico y obtuvo licencia de reconstrucción.

Actualmente, las obras de urbanización del conjunto están en curso y pendientes de finalización. Entre los compromisos figura la "ejecución simultánea de la urbanización y la reconstrucción del palacete, así como la cesión de viales y el cumplimiento de la normativa de ocupación". Esto implica que la Villa de San Miguel no podrá destinarse a uso alguno hasta que se recepcione la urbanización y se disponga de la "correspondiente declaración responsable de Primera Ocupación", apuntan desde Urbanismo.

La restauración de este palacete histórico de Carabanchel es una "muy buena noticia" para Antonio Giraldo, portavoz socialista de Urbanismo en el ayuntamiento. "Esto es un buen ejemplo, pero muchas otras villas se han quedado por el camino", advierte. "Siempre digo que es muchísimo más barato mantener que restaurar", subraya Giraldo, pero sigue siendo "de aplaudir" recuperar un inmueble tan singular, tanto por sus "materiales y de formas, que se pueden asemejar un poco al neomudéjar", como por formar parte de "esta tipología de casitas, de villa con un pequeño jardín, exentas alrededor", que originalmente eran "villas de retiro" de las familias adineradas del Madrid del siglo XIX.