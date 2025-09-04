Un restaurante de Madrid compite por ser el más bonito del mundo: un homenaje a las bellas artes

Elegir restaurante en Madrid es una empresa difícil. La variedad de tradiciones gastronómicas es infinita, con establecimientos especializados en cualquier tipo de cocina nacional. Asimismo, la mayoría de países del mundo tienen algún tipo de representación dentro del universo culinario de la capital. Por tanto, en ocasiones cuesta decidirse a la hora de salir a comer o a cenar dado el inmenso abanico de posibilidades que ofrece la ciudad.

Si a las preferencias gastronómicas añadimos las estéticas, la elección se torna aún más complicada. Después de elegir un buen menú, a muchos nos gusta escoger un establecimiento que sea atractivo a la vista. Comer en un espacio bonito enriquece la experiencia, e incluso consigue que los platos que nos presentan nos sepan mejor que en otros lugares por el simple hecho de ser servidos en un ambiente agradable. Pero si por algo destaca la hostelería de Madrid, además de por la calidad de su producto, es por atesorar un gran número de restaurantes estéticamente inmejorables.

Maché, alta cocina en el Barrio de las Letras

En este sentido, en Madrid existe un restaurante que destaca por encima del resto. Hablamos de Maché, una apuesta por la alta cocina localizada en la calle Atocha, en el madrileño Barrio de las Letras. Forma parte del hotel Casa de las Artes Meliá Collection, en el edificio que antaño fuese sede de la Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España.

Este ha sido elegido como finalista de los premios Restaurant & Bars Design Awards, que desde 2009 dan reconocimiento a los espacios gastronómicos más bellos del planeta. Los elegidos destacan, además de por su carta, por su diseño interior. Maché, en concreto, homenajea las siete bellas artes -- pintura, escultura, música, danza, arquitectura, literatura y cine -- en cada uno de sus rincones.

Dirigida por el chef José Luis Costa, en su carta predominan las recetas madrileñas, aunque también hay hueco para platos más internacionales. El rodaballo con guisillo de colágeno y navajas gallegas, las albóndigas melosas de carrilera o su hamburguesa de vaca vieja son algunos de sus platos más solicitados. Comer aquí, según las reseñas de la clientela en TripAdvisor o Google Maps, ronda los treinta euros por persona.