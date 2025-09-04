El Real Madrid Castilla sale victorioso: la REFF aplaza el encuentro ante el Racing de Ferrol por el 'parón FIFA'

El Real Madrid Castilla consigue su cometido y se aplazará el encuentro que mide al filial madridista con el Racing de Ferrol, correspondiente a la segunda jornada del grupo 1 de la Primera RFEF. El equipo de Álvaro Arbeloa ha sido duramente sacudido por el parón de selecciones, algo insólito en la categoría. Hasta nueve futbolistas hacen las maletas para acudir a las convocatorias de las selecciones, a los que se deben sumar otros tres jugadores que causan baja por lesión, dejando al equipo en cuadro. Estaba previsto disputar el encuentro este domingo 7 de septiembre a las 12:00 horas en el Estadio Alfredo Di Stefano, pero el conjunto blanco solicitó su aplazamiento el pasado lunes.

Fran González con la sub 21, Thiago Pitarch, Rachad, Cristian David, Diego Aguado y Pol Fortuny con la sub 20, Fortea y Yáñez con la sub 19 y Loren Zúñiga con la absoluta de Guinea Ecuatorial son los futbolistas que perdía Álvaro Arbeloa de cara a esta jornada. Además, César Palacios, De Llanos y Mario Rivas arrastran problemas físicos que les impedían ser de la partida en el partido ante el conjunto gallego. Entre tanto, el equipo blanco también tuvo que justificar la baja de Franco Mastantuono, inscrito como jugador del filial, a causa de su convocatoria con la selección absoluta de Argentina.

El pasado fin de semana, tras finalizar el encuentro como local en A Malata, el técnico del Ferrol sostenía que "lo lógico sería que pudiéramos jugar", pese a que reconocía que el Real Madrid Castilla tiene sus "derechos" para solicitar esta medida, que finalmente ha sido aprobada. "Hasta que no llegue la confirmación por escrito del aplazamiento, lo único que vamos a hacer es pensar en jugar el domingo con el Castilla, que creo que sería lo lógico, que pudiésemos jugar. Ellos defienden sus derechos pero nosotros también tenemos que defender los nuestros. Y yo creo que el partido se debe jugar. Nosotros también tenemos algún internacional e intentaremos ajustarnos lo mejor posible", explicaba Pablo López.

El Real Madrid Castilla se acoge al artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, en el que se explica que "sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once". Esta afirmación forma parte del segundo párrafo del artículo mencionado anteriormente, que, en un primer momento, dice lo siguiente: "En ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar la suspensión y aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales".

Es por ello que el Real Madrid Castilla contaba con diez futbolistas para la disputa de dicho encuentro, uno por debajo del límite establecido por la RFEF (11). Esto lo convierte automáticamente en una situación de fuerza mayor. Además, el comunicado de la competición cita otros encuentros ya aplazados por esta situación: Tenerife Femenino – Sporting Club de Huelva (2024), CD Mercantil – FC Barcelona Juvenil (2024), Deportivo Alavés – Real Madrid B Femenino (2024) y Rayo Vallecano de Madrid – Real Madrid Juvenil (2024).

Ante esta situación, la RFEF otorga a ambos clubes un plazo de dos días hábiles "para proponer, de mutuo acuerdo, una fecha de celebración del encuentro suspendido anterior al 8 de enero de 2026, la cual será fijada por este órgano competicional una vez transcurrido dicho plazo con o sin recepción de propuesta formulada de mutuo acuerdo".