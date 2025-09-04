¿Por qué veremos una luna roja en Madrid este fin de semana? Explicación del fenómeno astronómico del año

Cada vez queda menos para que el cielo de Madrid se torne de un color rojizo. Este domingo 7 de septiembre, una luna roja se ceñirá sobre la capital. Todo ello es consecuencia de un eclipse que podremos ver a partir de las 20:35, aproximadamente.

Ahora, el gran reto será observarlo. En las ciudades, la contaminación lumínica puede dificultar el correcto vislumbramiento de este mágico fenómeno, por lo que te recomendamos que vayas a parques que tengan el horizonte limpio, te alejes de las farolas o, en su defecto, acudas a la sierra.

En Madrid, la salida lunar se producirá cuando la fase total esté en curso. El satélite emergerá del horizonte a las 20:35, con apenas media hora restante de totalidad. Después, a las 20:53 recuperará poco a poco su brillo, aunque seguirá bajo el influjo del eclipse hasta las 21:56, cuando concluya la parcialidad.

Pero, ¿te has preguntado por qué pasa esto? Algunos ciudadanos están asustados porque creen que esta luna roja está relacionada con los niveles de contaminación del planeta, mientras que los más supersticiosos le dan la vuelta a la situación y ligan la luna roja con episodios dramáticos.

¿Por qué veremos una luna roja en Madrid este fin de semana?

La luna roja o luna de sangre se crea durante un eclipse lunar total cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. La atmósfera terrestre dispersa la luz azul del Sol, permitiendo que la luz roja y anaranjada, la que tiene mayor longitud de onda, se refracte y llegue a la superficie lunar, tiñéndola de rojo.

Básicamente, el fenómeno se debe a la atmósfera terrestre, que actúa como un filtro. La luz azul queda dispersada, mientras que los tonos rojos se desvían hacia la superficie lunar. En función de la limpieza del aire, la intensidad del color varía: puede ser apenas perceptible o de un rojo intenso que sorprende a los observadores.

Ahora solo queda esperar al fin de semana para observar si, esta vez, la luna roja será de un tono naranja intenso o, por el contrario, solo dejará ver un leve rastro de los colores.