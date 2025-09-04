La NFL Experience llega a Madrid: el evento gratuito que prepara el aterrizaje de la competición en el Santiago Bernabéu

La NFL no cesa en su empeño de transmitir la pasión por el fútbol americano en nuestro país. El primer paso, y más importante, ya está dado. La NFL desembarca en nuestro país y el Santiago Bernabéu será testigo directo del encuentro. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders se medirán en el primer partido de la historia de la competición disputado bajo territorio español. Ahora, en su intento por transmitir esa fiebre por este deporte pasa por una serie de eventos que acogerá la Comunidad de Madrid en las próximas semanas, que se extenderán hasta la fecha en la que se disputa el encuentro: 16 de noviembre. Entre tanto, este fin de semana comienza una nueva temporada y la Plaza de Oriente será la ubicación escogida para dar el pistoletazo de salida por medio de la NFL Experience.

Este evento, de carácter gratuito, permitirá al aficionado español vivir el inicio de temporada en comunidad. Este domingo 7 de septiembre, desde las 15:00 hasta las 23:00 horas, Madrid se convertirá en una ciudad más de Estados Unidos, en la que los seguidores podrán disfrutar de un evento sin precedentes en la capital de España.

Se proyectarán en vivo los encuentros del fin de semana a través de pantallas gigantes, además habrá actividades en las que los presentes se sentirán como jugadores profesionales por medio de entrenamientos idénticos a los que se realizan en NFL Combine. No faltarán zonas de gastronomía con sabor madrileño y la oportunidad de fotografiarse con el Trofeo Vince Lombardi.

La organización lleva tiempo trabajando en esta expansión hacía mercados internacionales, en busca de una mayor globalización y de poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. El pasado 31 de marzo, sin ir más lejos, la NFL anunció que 21 países tenían intención de colaborar con la competición con la idea de potenciar el deporte en su comunidad.

El evento forma parte de una gira mundial de la NFL que incluye otras seis ciudades alrededor del mundo: Manchester (Inglaterra), Berlín (Alemania), Ciudad de México (México), Río de Janeiro (Brasil), Toronto (Canadá) y Brisbane (Australia). La competición no frena su expansión y conexión con aficionados de todos los rincones. El público que sigue la NFL fuera de Estados Unidos ya asciende a 183 millones de personas, y nuestro país se consolida como uno de los mercados más potentes.

¿Cómo acudir al NFL Experience?

La entrada al evento es gratuita, pero todos aquellos que deseen acudir deben registrarse en NFL.com/OnePass o por medio de la aplicación oficial para tener acceso a actividades y sorteos exclusivos, que te pueden hacer ganar entradas para partidos de temporada regular o incluso para la Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Área de la Bahía de San Francisco.

Este encuentro no es más que una medida más en el intento de acercar la cultura de la NFL a nuestro país. El partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders tendrá un impacto de 80 millones de euros en España y se espera que no sea más que el principio de una larga lista de partidos que llegarán próximamente al templo ubicado en Concha Espina.