Madrid detecta "consumos muy graves de drogas" en centros de menores y estudia pedir más devoluciones

Los centros de menores que acogen a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han estado, en los últimos días, en el centro del debate político en Madrid. Después de que una chica haya sido agredida sexualmente por, presuntamente, un usuario del centro de Hortaleza, de que tres jóvenes hayan sido agredidos en el mismo por dos encapuchados, y la prohibición de la concentración convocada por Vox, este jueves la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha afirmado ante la prensa que la Comunidad de Madrid ha detectado "mayores índices de agresividad y consumos muy graves de drogas" en ellos.

Según ha declarado, este tipo de perfiles les ha generado un "mayor conflicto", por lo que estudiarán tramitar más expedientes de retorno.

A pesar lo ocurrido estos últimos días en Hortaleza, Dávila afirma que la seguridad está "adecuadamente dimensionada", así como "reforzada" en lo que se refiere a sus competencias, e insiste en que "desde hace unos meses" han detectado "perfiles de menores más complicados".

46 expedientes de retorno

En este sentido, se ha referido a los 46 expedientes de retorno que han trasladado a la Delegación de Gobierno y que se corresponden con "múltiples causas" como la seguridad, "graves consumos de drogas" y "dificultades en la integración".

En concreto, ya han trasladado 37 expedientes. La Comisión Técnica de Evaluación, reunida este pasado miércoles, ha ratificado nueve expedientes más que se sumarán en los próximos días, como el del "presunto agresor sexual de Hortaleza" o el de los dos menores de La Cantueña detenidos como autores de un posible delito de agresión y amenazas graves a una educadora.

Dávila no ha querido dar un perfil concreto del resto de menores que computan en los expedientes del retorno. Ha asegurado que "cada expediente es individual y se trata técnicamente, pero lo que es importante son las dificultades en la integración". "Lo que nos ha llevado a trasladarlo a la Delegación del Gobierno para que proceda al retorno de los menores", ha concluido.