La iglesia de Madrid construida sobre una de las mancebías más famosas del Siglo de Oro

Cualquier madrileño que haya paseado alguna vez por la céntrica calle del Carmen sabe que esta vía guarda uno de los templos religiosos más antiguos de la capital. Hablamos de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo, que con los años se ha convertido en una de las parroquias más visitadas y conocidas de todo Madrid. Se trata del único resto que queda del antiguo convento del Carmen Calzado, fundado en el año 1575, tal y como menciona el escritor y periodista Ramón Mesonero, "en el mismo sitio que ocupaba la casa de mujeres públicas".

Y es que este convento, desamortizado en 1836 por Mendizábal, se construyó en el mismo lugar donde hasta entonces se ubicaba la principal mancebía de la ciudad.

La 'mancebía oficial' de la villa de Madrid, destinada a regular la prostitución

Cuatro siglos antes de llenarse de tiendas de marca, la calle del Carmen era conocida en Madrid por un motivo bien diferente. El Concejo, en un intento de regular su práctica y evitar su dispersión por las calles, trató de centralizar la prostitución en espacios conocidos como mancebías. La más importante de la ciudad, la 'oficial', abrió sus puertas en esta calle del Carmen, en el terreno que hoy ocupa la iglesia. Esta debía cumplir ciertos compromisos, como el pago de un impuesto municipal o la prohibición de admitir mujeres casadas o hijas de vecinos de Madrid.

Pesa a su fama, tuvo un final abrupto. Los dueños colocaron en su interior una imagen de la Virgen María que tenía los brazos manipulados por un violinista, que se colocaba detrás de ella y tocaba el instrumento. Iba ataviada, además, con ropas provocativas. Los clientes caían en el engaño, y pronto este 'milagro' se convirtió en un reclamo, mezclando así lo sagrado con las actividades profanas que allí se daban. La Inquisición intervino, decretando la clausura de la mancebía y la construcción del convento como símbolo de purificación del espacio. La imagen de la virgen puede verse en la actualidad en la iglesia de San Vicente Ferrer.

'Checa' durante la Guerra Civil

Muchos años después, tras el estallido de la Guerra Civil, fue reconvertida a 'checa' por supuestos milicianos republicanos. Durante el conflicto fue un centro de represión y tortura utilizado para identificar a traidores y falangistas. Las milicias crearon una suerte de 'museo del horror' por el que cobraban entrada hasta que la República restableció el orden en el cuartel improvisado. Actualmente, en un lateral de la iglesia se puede leer Memento Mori, frase latina que recuerda a las personas que perdieron allí la vida durante el conflicto bélico.