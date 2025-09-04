Giro para los funcionarios de Madrid: la capital evaluará su rendimiento mediante un novedoso sistema a partir de esta fecha

La Comunidad de Madrid se ha propuesto promover la excelencia en la atención al ciudadano. Por ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llevará a cabo por primera vez un novedoso sistema de evaluación del desempeño para cerca de 40.000 funcionarios a partir de 2026. Esto, además, premiará la productividad de los empleados con un complemento extra en la nómina.

Y es que el Consejo de Gobierno autorizó este miércoles el Decreto que regula esta normativa, con el objetivo de incentivar el talento y el esfuerzo de los trabajadores. Mediante un procedimiento pionero, la Comunidad medirá con carácter anual y preceptivo el rendimiento de sus trabajadores públicos, que irán ascendiendo en función de los méritos que acumulen.

Compensaciones económicas y remociones de puesto

Estos méritos se reunirán según su desempeño laboral, la formación que hayan recibido o impartido, su compromiso con el servicio público, la ocupación de puestos particularmente exigentes y el nivel de absentismo, entre otros aspectos. Mediante ellos, los empleados podrán avanzar en su carrera recibiendo una compensación económica adicional.

Ahora, en el caso de que se acumulen repetidas evaluaciones inadecuadas, también se podrá provocar el cese o la remoción de puestos. Así lo establece el borrador del Decreto, que explica que cuando un empleado en un periodo de cinco años consecutivos acumule tres o más evaluaciones del desempeño insuficientes, se iniciará de oficio un proceso de remoción del puesto de trabajo obtenido por concurso de méritos.

¿Qué pasa con la carrera profesional?

Con respecto a la carrera profesional, se establece un sistema de progresión en cinco niveles a los que se podrá acceder de forma progresiva y voluntaria, siempre que se cumpla un tiempo de permanencia mínima en cada escalón con buen feedback durante cada año de ese periodo.

Por otro lado, podrá optar a la carrera profesional todo el personal funcionario y eventual de la Comunidad de Madrid, incluidos organismos autónomos y entes públicos. El personal laboral se ajustará a lo previsto en su propio convenio colectivo.

La implantación del sistema de evaluación del desempeño tendrá lugar en 2026 y el primer año en que se podrá presentar solicitud de adquisición de un nivel de carrera profesional será 2027.