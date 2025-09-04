CULTURA
El festival Open House Madrid abre al público más de 100 edificios secretos de la capital este mes de septiembre
La iniciativa pretende poner en contacto a los madrileños con edificios emblemáticos de la ciudad
Open House Madrid es un festival de arquitectura que tiene lugar un fin de semana al año en más de 50 ciudades de todo el mundo. En Madrid lleva celebrándose desde el año 2015, y su objetivo es convertir la arquitectura en protagonista de la escena urbana madrileña. El fin último es crear conciencia sobre el valor de la excelencia arquitectónica y lograr que el público aprecie la singularidad de los edificios de su entorno.
En la capital, el festival abre las puertas de más de un centenar de espacios icónicos que normalmente se encuentran inaccesibles o que han sido recientemente inaugurados. Asimismo, organiza actividades y eventos que hablan sobre esta materia, tales como mesas redondas, exposiciones o los propios Premios Ciudad.
'Open House Madrid': descubre los edificios ocultos de la capital
Las visitas a edificios tienen una duración media de entre 30 y 45 minutos, y los visitantes están acompañados durante las mismas por voluntarios de Open House Madrid y guías. Algunas de ellas, excepcionalmente, están dirigidas por los arquitectos del proyecto en cuestión, que explican los detalles de su obra con más exactitud.
Las naves de Matadero Madrid, La Maruca de López Hoyos, la Casa de la Luz, Castellana 44 o el Colegio Reggio son algunos de los enclaves que estarán accesible el último fin de semana de septiembre. Puedes consultar el catálogo entero en este enlace.
¿Qué hay que hacer para apuntarse a una visita?
Deberás ir a la sección PROGRAMA de la web de Open House Madrid, usar los filtros para encontrar la visita que quieres realizar y pinchar en la que te interese para conocer todos los detalles. En el caso de visitas que no requieran inscripción previa, acércate al espacio o al punto de encuentro en los horarios que indicamos en la ficha de cada visita. Allí encontrarás a nuestros voluntarios, quienes te ayudarán para realizar la visita. En el caso de las visitas con inscripción previa obligatoria, podrás inscribirte a través del perfil del festival en Eventbrite.
Al inscribirte tendrás que indicar los datos del titular de las plazas y de cada uno de sus acompañantes para que la inscripción sea válida. Por razones de seguridad no se admitirán inscripciones duplicadas. No se acepta la anulación de la inscripción. El coste correspondiente a la inscripción no es reembolsable.
