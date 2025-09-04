Feijóo arropa a Ayuso en Arganda en el arranque de un curso de choque total con el Gobierno

"Tuyo es el partido". Con esa frase, pronunciada en la clausura del XXI Congreso del PP el pasado mes de julio, Isabel Díaz Ayuso daba a entender que enterraba cualquier atisbo de disputa con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. En las semanas previas había amagado con plantear batalla por el sistema de elección de líder del partido de cara a futuros congresos, pero días antes de la cita el PP madrileño adelantó que no presentaría enmiendas a la ponencia de estatutos. Todo iba a ir, y todo fue, sin sobresaltos. "Quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova, es la Moncloa", aseguraba el propio Feijóo un mes antes en un acto del PP regional con intervenciones también del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la propia Ayuso.

El presidente nacional del PP volverá a arropar a la dirigente madrileña en un acto del partido regional este viernes. Un acto que coincide con la apertura del año judicial, al que Feijóo, con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo y después de que el lunes Pedro Sánchez afirmara que hay jueces "haciendo política", no acudirá este año.

En su lugar, estará en Arganda del Rey en la clausura de las jornadas con que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid da inicio al curso político. No es la primera vez que el líder gallego acompaña a Ayuso en este acto, que sirve de primera intervención de calado de la presidenta regional tras el parón veraniego. De hecho esta será la tercera vez que lo haga desde que en 2022 llegó desde Galicia a Génova. Ese mismo año estuvo en estas jornadas, celebradas entonces en Alcalá de Henares, y volvió a hacerlo en 2023 en Collado Villalba. Solo el año pasado, cuando tuvieron lugar también en Arganda del Rey, ha faltado hasta el momento.

El Grupo Parlamentario Popular madrileño viene celebrando esta cita desde hace cinco años. Se trata de una manera de apretar las filas ante el inicio del nuevo periodo de sesiones en la cámara de Vallecas. La semana que viene tiene lugar el Debate sobre el Estado de la Región, dos sesiones en las que el Gobierno regional suele anticipar un bombardeo de anuncios, aparte de confrontar con la oposición. En estas jornadas previas se constituyen varias mesas redondas y se mantienen reuniones en las que los diputados populares abordan algunos de los asuntos que marcarán el devenir del próximo trimestre, incluidos los Presupuestos, para cuyo debate en la Asamblea ya hay fecha fijada, el 18 y 19 de diciembre.

Esos trabajos tendrán lugar a lo largo del día de hoy, en el que habrá una intervención inaugural del portavoz del grupo parlamentario regional, Carlos Díaz-Pache, y otra por la tarde del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano. El viernes, en la clausura, será cuando tomen la palabra Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, precedidos por su anfitrión, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, que gobierna con el apoyo de Vox.

El mitin ofrecerá una nueva ocasión para que Ayuso y Feijóo escenifiquen unidad en la tarea de desgaste del Gobierno central. El Ejecutivo de Ayuso hace tiempo que ha asumido ese rol sin ambages y el comienzo del nuevo curso está dando muestra de ello. En dos asuntos se están mostrando particularmente beligerantes el PP y el Gobierno madrileños como ariete. El primero es la oposición a la condonación de deuda autonómica que ha diseñado el Ministerio de Hacienda, presentado por los populares como un "peaje" al independentismo y como el paso previo a un sistema de financiación propio para Cataluña.

El otro es el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, territorios declarados en situación de contingencia migratoria. Madrid abandera la oposición al sistema para las reubicaciones, que tiene en cuenta cuestiones como la población o la renta de las comunidades autónomas de destino pero también otras como el esfuerzo previo de acogida y en función del cual, de los cerca de 4.000 menores a reubicar, 647 deberán ser acogidos por la red de atención a menores madrileña. Hasta tres recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y dos ante el Tribunal Supremo, ha presentado el Gobierno regional contra los diversos decretos que regulan el reparto. El alto tribunal admitió ayer a trámite uno de esos recursos.