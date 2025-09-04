LALIGA
Ya hay fecha y hora para el primer derbi Atlético-Real Madrid de la temporada
Simeone tendrá otro derbi en casa ante el Rayo Vallecano la misma semana que recibe a los de Xabi Alonso
Europa Press
LaLiga anunció este jueves los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026, con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de la séptima programada para el sábado 27 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
En cuanto a los horarios de la jornada 5, no habrá partido en lunes y se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas. El Real Madrid recibirá un día antes a las 16.15 en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, mientras que el domingo el Atlético de Madrid visitará también a las 16.15 al RCD Mallorca.
Finalmente, la jornada 6, que ya tiene disputado el RC Celta-Real Betis (1-1), será la primera que se desarrolle entre semana, del martes 23 al jueves 25 de septiembre. El Real Madrid jugará el martes a domicilio ante el Levante UD (21.30), el Atlético tendrá otro derbi en casa ante el Rayo Vallecano el miércoles (21.30) y el FC Barcelona visitará el jueves al Real Oviedo también a las 21.30.
Horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga
JORNADA 5
-Viernes 19 de septiembre.
- Real Betis - Real Sociedad 21.00.
-Sábado 20.
- Girona FC - Levante UD 14.00.
- Real Madrid - RCD Espanyol 16.15.
- Deportivo Alavés - Sevilla FC 18.30.
- Villarreal CF - CA Osasuna 18.30.
- Valencia CF - Athletic Club 21.00.
-Domingo 21.
- Rayo Vallecano - RC Celta 14.00.
- RCD Mallorca - Atlético de Madrid 16.15.
- Elche CF - Real Oviedo 18.30.
- FC Barcelona - Getafe CF 21.00.
JORNADA 6
-Martes 23.
- Athletic Club - Girona FC 19.00.
- RCD Espanyol - Valencia CF 19.00.
- Levante UD - Real Madrid 21.30.
- Sevilla FC - Villarreal CF 21.30.
-Miércoles 24.
- Getafe CF - Deportivo Alavés 19.00.
- Atlético de Madrid - Rayo Vallecano 21.30.
- Real Sociedad - RCD Mallorca 21.30.
-Jueves 25.
- CA Osasuna - Elche CF 19.30.
- Real Oviedo - FC Barcelona 21.30.
-Ya jugado.
- RC Celta - Real Betis 1-1.
JORNADA 7.
-Viernes 26.
- Girona FC - RCD Espanyol 21.00.
-Sábado 27.
- Getafe CF - Levante UD 14.00.
- Atlético de Madrid - Real Madrid 16.15.
- RCD Mallorca - Deportivo Alavés 18.30.
- Villarreal CF - Athletic Club 21.00.
-Domingo 28.
- Rayo Vallecano - Sevilla FC 14.00.
- Elche CF - RC Celta 16.15.
- Real Betis - CA Osasuna 18.30.
- FC Barcelona - Real Sociedad 21.00.
-Lunes 29.
- Valencia CF - Real Oviedo 21.00.
