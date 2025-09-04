Ya hay fecha y hora para el primer derbi Atlético-Real Madrid de la temporada

LaLiga anunció este jueves los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026, con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de la séptima programada para el sábado 27 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En cuanto a los horarios de la jornada 5, no habrá partido en lunes y se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas. El Real Madrid recibirá un día antes a las 16.15 en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, mientras que el domingo el Atlético de Madrid visitará también a las 16.15 al RCD Mallorca.

Finalmente, la jornada 6, que ya tiene disputado el RC Celta-Real Betis (1-1), será la primera que se desarrolle entre semana, del martes 23 al jueves 25 de septiembre. El Real Madrid jugará el martes a domicilio ante el Levante UD (21.30), el Atlético tendrá otro derbi en casa ante el Rayo Vallecano el miércoles (21.30) y el FC Barcelona visitará el jueves al Real Oviedo también a las 21.30.