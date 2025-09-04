Desmantelada una clínica estética ilegal en Coslada con medicamentos caducados y sin control sanitario

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad madrileña de Coslada un centro estético que operaba sin autorización sanitaria y ofrecía tratamientos ilegales a través de redes sociales. En la intervención fue detenida una mujer que carecía de la titulación obligatoria para administrar estos procedimientos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La inspección, realizada el 16 de julio con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, permitió localizar numerosos medicamentos sin autorización para su venta en la Unión Europea. Muchos de ellos estaban caducados y almacenados sin cumplir las medidas higiénico-sanitarias exigidas.

Los agentes hallaron los fármacos ocultos en un armario tras un biombo publicitario y en una maleta de viaje dentro del local. Entre el material intervenido había viales de toxina botulínica, ácido hialurónico, otras medicaciones y envases con agujas y jeringuillas.

Tras una denuncia en julio

La operación policial se puso en marcha tras una denuncia recibida en julio a través del teléfono de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial.

Las primeras pesquisas confirmaron que el establecimiento se publicitaba en distintas redes sociales con precios muy por debajo del mercado, lo que generaba un notable trasiego de clientes diarios.

La detenida está acusada de un delito de intrusismo profesional y otro contra la salud pública.