El desconocido palacio en Madrid que te teletransportará a Italia: estos son los días que puedes visitarlo gratis

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para los amantes de los palacios y los museos. A partir del 14 de septiembre, y de forma totalmente gratuita, más de 20 palacios que normalmente permanecen cerrados podrán visitarse hasta 2 de diciembre con visita guiada. Lo único que debes tener en cuenta es que debes inscribirte previamente.

Bajo el nombre de ¡Bienvenidos a palacio!, la Comunidad dará a conocer una selección de palacios que han sido testigo de la historia madrileña, hogares de nobles, ministros y monarcas. Lo mejor es que esta cita permite que nos adentremos en espacios históricos de Madrid, conozcamos su evolución arquitectónica y apreciemos el valor del patrimonio mueble que todavía albergan estos edificios.

Si eres fan de las antigüedades y de la historia que albergan los rincones de la capital, te encantará saber que podrás recorrer auténticos salones nobiliarios, salas de baile, jardines, colecciones de arte, bibliotecas y otras estancias donde se desarrollaron las costumbres sociales de la alta burguesía y aristocracia madrileñas.

Palacio del Duque de Abrantes

Ubicado en la calle Mayor, fue levantado en el siglo XVII por el arquitecto Juan Maza, como encargo de Don Juan de Valencia el Infante. En un primer momento, el edificio era un palacio escoltado por dos torreones con chapitel con vistas a la calle de la Almudena y a la del Factor. Tiempo después, este palacio fue transformándose de forma paulatina y en 1842 los duques de Abrantes lo adquieren. La familia llevó a cabo una profunda remodelación a manos del arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel, con el fin de acondicionarlo a los gustos aristocráticos de mediados del XIX. Los cambios más sustanciales de la reforma llegaron en la fachada, con una serie de balcones renovados y una nueva puerta principal.

Más tarde, el edificio pasó a ser sede del periódico "Correspondencia de España", pero en 1888, sus propietarios lo vendieron al Gobierno de Italia, que estableció en él su embajada en nuestro país. Luis Sanz recibió el encargo de una nueva remodelación, en la que se derribaron los torreones, se abrió la fachada posterior y se realizaron las pinturas de la planta superior de la fachada principal, tomando el edificio su fisonomía actual, que bien recuerda a un edificio del país transalpino.

A día de hoy es sede del Instituto Italiano di Cultura, la embajada cultural de Italia en Madrid, que promueve las artes y las ciencias italianas. A menudo, organizan actividades culturales, exposiciones o conferencias, entre otras muchas.

¿Qué días puedo visitar gratis el Palacio del Duque de Abrantes?

El Palacio del Duque de Abrantes acogerá las visitas guiadas gratuitas en sesiones a las 16:00 y 17:00 horas (18:00 horas tan solo el 28 y 30 de octubre) en septiembre y octubre. En septiembre, las fechas en las que puedes acudir son el 18 o el 30, mientras que en octubre, el 2, 7, 14, 21, 28 y 30. Eso sí, para poder asistir, es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.

Si todavía te quedas con ganas de visitar más palacios de Madrid, recuerda que en la iniciativa hay más de 20 que puedes descubrir. Algunas de las localizaciones menos conocidas son el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Maudes o el museo Cerralbo. De todas formas, a continuación te dejamos una lista de todas las localizaciones disponibles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y, en algunos casos, diciembre.