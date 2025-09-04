Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel

Los largos años de decadencia, batallas legales por la dejación de responsabilidades en la conservación del inmueble y proyectos que no terminaban de ponerse en marcha han concluido por fin. Tres años después de anunciarlo, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este jueves el proyecto para restaurar el Palacio de la Duquesa de Sueca y transformarlo en dos equipamientos públicos, un centro residencial para personas vulnerables y otro para mayores.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, primera tras la vuelta de las vacaciones. "Damos una solución definitiva a un tema que viene ya desde hace muchos años arrastrando", ha apuntado Sanz, "con la rehabilitación de este espacio, la recuperación de sus eh valores patrimoniales y, sobre todo, también la puesta a disposición de estas dos dotaciones en el distrito de Centro".

La actuación supondrá una inversión de 16,5 millones de euros, "un esfuerzo inversor importante", en palabras de la también delegada de Seguridad y Emergencias, que responde al carácter protegido del inmueble y a la obligación de conservar los restos arqueológicos hallados en su interior. Construido en 1781 e incorporado al patrimonio municipal en 1999 tras una expropiación, el palacio llevaba décadas pendiente de un uso social debido a complejos procesos judiciales.

Desde 2016, el Consistorio ha ejecutado diversas obras de consolidación, finalizadas en 2023, para garantizar su seguridad estructural. El nuevo proyecto, ya avalado por la Comunidad de Madrid y la Comisión Local de Patrimonio Histórico, permitirá destinar sus 6.150 metros cuadrados a usos sociales: 1.583 m² para el centro de mayores, ubicado en el cuerpo este, y 4.567 m² para el centro de alojamiento.

Las obras contemplan la reforma integral de patios y accesos, con especial atención a la accesibilidad, mediante rampas, seis ascensores, plataformas elevadoras y salvaescaleras. El sótano acogerá espacios de servicio y catering; la planta baja, recepción, comedores, lavandería y salas polivalentes; y las plantas superiores talleres, zonas de esparcimiento, viviendas públicas, servicios sociosanitarios como fisioterapia, podología o peluquería, además de salas de informática y lectura.

Uno de los aspectos más singulares será la integración de los restos arqueológicos: enterramientos islámicos de los siglos XII-XIII que se musealizarán bajo suelos de vidrio, un reloj de sol hallado en la medianera con el IES San Isidro y pinturas murales del siglo XVIII-XIX. De esta forma, el edificio —conocido popularmente por su aparición en la serie El Ministerio del Tiempo— recuperará su valor patrimonial al tiempo que se abre a la ciudadanía con un fin social, cumpliendo así el mandato establecido hace más de dos décadas.