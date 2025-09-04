CCOO cifra en 233 millones de euros el ahorro en pago de intereses si Madrid se acoge a la condonación de deuda

Continúa la polémica en torno a la condonación de deuda autonómica ofrecida por el Gobierno a las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional insiste en su oposición bajo el argumento político de que no es sino el pago de un "peaje" a Esquerra Republicana de Catalunya y económico de que en realidad no es una quita sino una "mutualización" que supondrá 483 euros adicionales de pasivo para cada madrileño. Desde el Gobierno central y la izquierda regional se mantiene, por el contrario, que no se entiende que la Comunidad de Madrid no quiera liberarse de 8.644 millones de euros de su deuda con el consiguiente ahorro en pago de intereses.

Hoy ha sido Comisiones Obreras quien ha entrado en el asunto. De acuerdo con los cálculos del sindicato, el ahorro anual en pago de intereses de concretarse la condonación en los términos planteados por el Gobierno llegaría a los 233 millones de euros anuales. Más de 230 millones que, según la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, podría destinarse a vivienda social, "a aumentar significativamente el presupuesto en investigación" o a otras partidas.

La propia López ha explicado de dónde surge la cantidad durante la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores elaborado por el sindicato. "La cuenta es muy sencilla", ha asegurado. "Ahora mismo estamos pagando 1.071 millones de euros en intereses con una deuda total de 39.651 millones de euros a marzo. Si la deuda se reduce en 8.644 millones, manteniendo el tipo de interés, la Comunidad tendría que pagar algo más de 837 millones. Los 233 millones de euros de diferencia podrían engrosar los presupuestos de políticas sociales".

El Gobierno regional, sin embargo, rebaja esa cifra. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García, afirmaba ayer que el ahorro en intereses iba a ser de 24 millones de euros. Se refería a la cantidad que se ahorraría en lo que queda de este 2025, si la condonación se aprobara con efecto inmediato, matizan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Para un ejercicio completo, a partir de 2026, la cifra que maneja Sol rondaría los 196 millones de euros.

En cualquier caso, en el Gobierno regional se insiste en que ese ahorro no puede destinarse a elevar el gasto. "Tanto la AIReF [la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal] como el texto del propio Anteproyecto de Ley dicen claramente que el ahorro producido en las comunidades autónomas por la reducción de deuda no podrá ser utilizado en incrementar su gasto", reiteran. El borrador de anteproyecto sometido a consulta pública establecía que el mecanismo para la condonación trata de evitar el riesgo de premiar a las comunidades que más gastan "a través de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". Dicho artículo establece que los ingresos obtenidos por encima de lo previsto se destinarán "íntegramente" a reducir la deuda.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugirió el pasado martes en la presentación de la medida que, en tanto no se incumpla la regla de gasto, que fija un límite, ese ahorro en el pago de intereses, cifrado para el conjunto de autonomías en unos 7.000 millones de euros, sí se podrá destinar a partidas como educación o sanidad.