El bosque con lago y pasarelas de madera que parece sacado de una película de animación japonesa

En pleno verano son cientos los madrileños que buscan evadirse del ritmo frenético que envuelve a la gran ciudad. Antes de regresar a la rutina son muchos los que reclaman una escapada rural, en la que disfrutar de la gastronomía y las maravillas geológicas que adornan la región al mismo tiempo que conectas con la naturaleza. En este caso, hablamos del Bosque Finlandés de Rascafría, ubicado en pleno corazón de la sierra, es todo un atractivo turístico. Nació en 1980, cuando se produjo un hermanamiento entre la localidad y Helsinki. Fue entonces cuando se plantaron especies como abedules, abetos o álamos, más típicos del norte de Europa. Estos árboles rodean un lago coronado por un embarcadero. Todos estos elementos generan una estampa única en la región.

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, enclave en el que encontrar este bosque, es una auténtica joya de la Comunidad de Madrid. Compuesto por más de 30.000 hectáreas, de las cuales 21.714 pertenecen a la capital, supone la división natural entre las mesetas norte y sur.

Sus álamos, abedules y abetos rememoran a la vegetación escandinava, dando nombre a este bosque de la Sierra madrileña. Además, cuenta con una antigua cabaña de cuento que en otros tiempos era utilizada como sauna. Se sitúa junto a un lago que cuenta con su propio muelle. Su variedad arbórea, su imponente lago y la particular cabaña te llevan a pensar que estas viviendo en una película de cultura nipona.

Se puede visitar desde diferentes puntos. El más recomendado consiste en arrancar desde Rascafría, donde podemos atravesar el río Lozoya, pasar junto al Monasterio del Paular y cruzar sus puentes con más de 600 años de antigüedad. El recorrido en su totalidad tiene una extensión de 13 kilómetros, en los que los monumentos y el entorno natural te permitirán vivir una experiencia única.

¿Qué ver en Rascafría?

Rascafría es una pequeña villa que se encuentra atravesada por el arroyo de Artiñuelo. Está situada en el fondo de un valle fluvial, que ha sido formado por el agua procedente de las cumbres de la sierra. Un paraje natural increíble, en forma de valle profundo, con laderas que son bosques que cambian radicalmente según la estación del año.

Sus ciclos son un auténtico espectáculo, pasando de la nieve al deshielo, que aumenta el caudal de ríos y arroyos, bañando los montes en verde. La verdadera explosión llega en otoño, en la que todo el paraje es inundado por los colores del bosque. El arboreto Giner de los Ríos es uno de esos entornos naturales de visita obligatoria. Una parada imprescindible es el Monasterio de El Paular, al que se accede atravesando el Puente del Perdón. El interior del recinto es una maravilla para los sentidos, por lo que conviene disfrutar la experiencia sin prisa.