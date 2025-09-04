SUCESO EN MADRID
Atropellado un motorista por un taxi que se ha dado a la fuga en Príncipe de Vergara
El hombre se encuentra ingresado en estado grave
Agencias
Un motorista ha resultado gravemente herido este jueves tras ser arrollado por un taxi en el cruce de las calles de Príncipe de Vergara y Francisco Silvela de Madrid. Al parecer el conductor se ha dado a la fuga, por lo que está siendo buscado por la Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación.
El suceso ha ocurrido sobre la una de la madrugada y al lugar se han acercado facultativos de Samur-Protección Civil, que han trasladado al hospital La Paz en estado grave al motorista, de mediana edad, según ha informado Emergencias Madrid.
Fuentes de la Policía Municipal han precisado que a primeras horas de esta mañana se seguía intentando localizar al conductor del taxi fugado tras la colisión que provocó la amputación de una pierna del motorista.
