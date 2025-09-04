Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Atropellado un motorista por un taxi que se ha dado a la fuga en Príncipe de Vergara

El hombre se encuentra ingresado en estado grave

Herido grave un motorista al chocar con un taxi en Madrid cuyo conductor se dio a la fuga

EMERGENCIAS MADRID

Agencias

Madrid

Un motorista ha resultado gravemente herido este jueves tras ser arrollado por un taxi en el cruce de las calles de Príncipe de Vergara y Francisco Silvela de Madrid. Al parecer el conductor se ha dado a la fuga, por lo que está siendo buscado por la Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación.

El suceso ha ocurrido sobre la una de la madrugada y al lugar se han acercado facultativos de Samur-Protección Civil, que han trasladado al hospital La Paz en estado grave al motorista, de mediana edad, según ha informado Emergencias Madrid.

Fuentes de la Policía Municipal han precisado que a primeras horas de esta mañana se seguía intentando localizar al conductor del taxi fugado tras la colisión que provocó la amputación de una pierna del motorista. 

TEMAS

