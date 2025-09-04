Arnold Schwarzenegger como invitado de honor y 120.000 asistentes en el horizonte: la Comic-Con Málaga calienta motores

La San Diego Comic-Con Málaga, el spin of europeo de una de las citas del entretenimiento más importantes del mundo, ha desvelado este jueves en Madrid algunos detalles más de lo que ofrecerá en la ciudad andaluza entre el 25 y el 28 de septiembre. Había mucha hambre de nombres, de saber a qué estrellas se podrá ver en sus diferentes encuentros, pero durante la presentación se conocía solo uno, el del que será su invitado de honor y una especie de padrino de esta primera edición: el actor Arnold Scharwzenegger. El evento, que sale de EEUU por primera vez en sus cinco décadas de historia, apunta alto con su embajada malagueña: se espera que 120.000 personas acudan a la que será su sede principal, el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad (FYCMA), durante los días en los que se celebra.

Este jueves se hace pública también la agenda de la convención malagueña, y eso debería permitir conocer algunos más de esos nombres y de las actividades que formarán parte de su programación, aunque esta todavía no estará completa, advertían sus organizadores, debido a la complejidad de organizar las 300 horas de contenidos que esperan a los asistentes.

Además del nombre del invitado de honor, icono de Hollywood además de exculturista y exgobernador de California, se han conocido hoy algunos detalles más del que apunta a ser también la más importante cita del entretenimiento en España, al menos durante los tres años por ahora acordados para que se celebre. Serán 82.000 los metros cuadrados en los que se desenvuelva el encuentro, con tres auditorios funcionando que podrían llegar a albergar simultáneamente a 4.500 asistentes.

El actor Arnorld Schwarznegger, invitado de honor de la Comic-Con de Málaga. / ARCHIVO

El Palacio de Congresos de Málaga emulará al de San Diego replicando muchos de sus espacios, a los que rendirá homenaje. El Hall A de San Diego será aquí el Hall M (por Málaga, evidentemente), su mayor auditorio con capacidad para más de 3.000 personas. Habrá un Exhibitor Hall de 12.000 m2 en el que se instalarán los stands de las principales tiendas y marcas para realizar activaciones y ofrecer productos y contenidos desde las 10 de la mañana hasta las 21h. Y también un Artists Alley, el lugar donde encontrarse con los artistas tanto en San Diego como en Málaga, aunque aquí se anuncia que tendrá una referencia evidente a Andalucía y su cultura.

El viaje del héroe

No había tanta ambientación, en su puesta de largo madrileña, como habría cabido esperar del gran evento mundial de la fantasía, los superhéroes, el cómic y la cultura pop en general, con especial acento en el cine y las series. Los invitados se encontraban con reproducciones a escala real del Joker que interpretó Heath Ledger o del Capitán América, con alguna azafata vestida de personaje de cosplay y con la música 'williamsiana' que el compositor madrileño de bandas sonoras Lucas Vidal ha creado para el evento. Pero poco más. Actuaba de maestro de ceremonias Javier Barberá, director ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, y por parte de las autoridades estaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los consejeros de turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y de presidencia, Antonio Sanz.

"Este viaje arrancó hace 15 meses, con un gran reto: sacar por primera vez a la Comic-Con de San Diego de EEUU para traerla a Andalucía, y en concreto a Málaga. Lo construimos con la narrativa del viaje del héroe, porque los héroes están muy dentro de los contenidos que vais a ver este año. El viaje del héroe es el que nos hace salir de nuestros límites, buscar algo extraordinario fuera y volver para compartirlo. Y eso es lo que estamos haciendo", contaba un orgulloso Javier Barberá.

Francisco de la Torre decía que Málaga, ahora, "es la San Diego de España y de Europa", destacaba su capacidad de acogida, con más de 330.000 plazas hoteleras que deberían ser más que suficientes para albergar a quienes asistan a la cita, y afirmaba que "la cultura pop es cultura, y Málaga es una ciudad comprometida con la cultura y con la tecnología". La celebración de la Comic-Con en su ciudad viene a confirmar la que, decía, ha sido "la estrategia de Málaga desde hace 20 años".