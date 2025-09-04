Almeida mantendrá los toldos en la Puerta del Sol por ser una solución "satisfactoria" a nivel "estético" y "climatológico"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que los toldos de Sol tienen "vocaciones de continuidad y permanencia" para replicar a la izquierda que cuando gobernaron en la ciudad no plantaran en este espacio "ni un geranio".

Almeida ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que los toldos "han sido una solución satisfactoria para la Puerta del Sol desde el punto de vista de respeto patrimonial, desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de las condiciones climatológicas" porque "han cumplido los objetivos".

"Y se quejan los grupos municipales de la oposición de la sombra que dan los toldos de Sol pero me gustaría que me explicaran la sombra que daban cuando ellos gobernaban. Todavía no nos han explicado por qué no plantaron ni un geranio en la Puerta del Sol, por qué no pusieron ni una miserable sombrilla, por qué no eliminaron el tráfico como hemos hecho nosotros", ha argumentado.

La instalación de la estructura, una antigua propuesta que se puso en marcha a inicio de este verano, consiste en unos anclajes metálicos que se levantan desde el suelo y sostienen unos 32 toldos que dan sombra a la zona norte de la plaza.

El presupuesto para colocar estos toldos en la céntrica plaza de Madrid prácticamente se triplicó, hasta rozar los 1,5 millones de euros, y su aspecto estético y su funcionalidad fueron objeto de debate entre madrileños y turistas.