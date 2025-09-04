AVERÍA EN CERCANÍAS
Almeida carga contra la "imagen tercermundista" de Cercanías en plena nueva avería de la red ferroviaria
El alcalde madrileño ha vuelto a criticar el estado de la red y la gestión de Puente minutos antes de que se produjese una nueva avería en el servicio de trenes de la capital
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a arremeter este jueves contra la situación de la red de Cercanías y contra la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de las imágenes vividas ayer en la estación de Atocha, cuando cientos de pasajeros tuvieron que caminar por las vías tras una incidencia. Unas declaraciones que se han producido apenas unos minutos antes de que Adif informase de una nueva avería informática que ha provocado retrasos generalizados en todos los trenes de entrada y salida de la capital.
“Son imágenes que vemos en cualquier país del tercer mundo y no nos extrañan. Y ahí es donde nos ha instalado el ministro Puente”, ha denunciado Almeida, que ha reprochado al titular de Transportes su presencia en redes sociales frente a la gestión de las infraestructuras ferroviarias: “El ministro Puente tan activo en X y tan poco activo en la gestión de lo que le corresponde en su ministerio”.
El regidor madrileño ha criticado que el Gobierno defienda que el sistema ferroviario vive su mejor momento histórico. “Es insultante que todavía tengamos que escuchar que España vive el mejor momento de su historia en el ámbito de lo que es la circulación de trenes. No es cierto. No es cierto que el ministro Puente, tan activo en X, tenga el coraje de decírselo cara a cara a los que ayer tuvieron que cruzar las vías. Tan valiente para unas cosas y tan cobarde para otras, en mi opinión”, ha remarcado.
Almeida ha advertido de que las escenas de viajeros caminando por las vías y las aglomeraciones en Atocha “ni son aisladas ni van a dejar de repetirse”, porque a su juicio el ministro “no se centra en la gestión, sino en cualquier otra cuestión ajena a lo que le debería corresponder”.
El alcalde también ha lamentado que la mala situación no solo afecte a Cercanías, “un elemento troncal de movilidad en las grandes ciudades y especialmente en Madrid”, sino también a la alta velocidad. “De la alta velocidad los españoles nos sentíamos tan orgullosos y en este momento no nos sentimos orgullosos”, ha subrayado.
En contraposición, Almeida ha recordado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) batió en 2023 su récord histórico con 475 millones de usuarios, mientras que Cercanías “ha perdido millones de usuarios”. “Y esto no es culpa de los ciudadanos, ni de la fachosfera. Esto es culpa de la desatención del ministro Puente por cualquier otra cuestión que no sea X. Y llega un momento en que a lo mejor debería cerrar esa cuenta y ocupar su despacho”, ha sentenciado.
