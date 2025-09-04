Almeida acudirá a la Junta Local de Seguridad pese las relaciones "imposibles" con el Delegado del Gobierno

Nuevo curso, misma bronca. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que acudirá a la reunión de la Junta Local de Seguridad solicitada por el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - con el objetivo de abordar los últimos datos de criminalidad en la capital, con especial hincapié en el aumento de las armas blancas y las reyertas violentas-, aunque lo hará en un marco de relaciones completamente rotas entre ambos.

Tras conocerse el balance, que recoge un descenso general de un 4,8% en las cifras de delitos en la capital, Martín remitió el martes una carta al regidor madrileño para pedirle un encuentro con la finalidad de analizar las cifras - amén de cumplir con la normativa que marca una periodicidad semestral para dichas juntas-, tal y como ham informado esta mañana fuentes de la institución gubernamental.

"Nosotros estamos de acuerdo con que se celebre esa Junta Local y ese Consejo de Seguridad", ha asegurado en rueda de prensa este jueves, a pesar de que "la relación con este delegado del Gobierno es sencillamente imposible", ha añadido, "porque es un delegado del Gobierno que lo que pretende no es ejercer las competencias, sino hacer de ariete de la oposición contra la Comunidad de Madrid y contra el Ayuntamiento de Madrid, como ha venido demostrando de manera reiterada".

Según el regidor popular, el objetivo de Martín es "ganarse un cartel electoral", sea en el Ayuntamiento o la Comunidad, para las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2027; para lo cual "no ceja en sus esfuerzos", que considera "incompatibles con la dignidad" del cargo que ostenta. "La relación con el delegado del gobierno, insisto, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid es inexistente", ha recalcado Almeida, aunque eso no quita que con el resto de la Delegación y sus servicios técnicos el trato sea "impecable".

Preocupación por las armas blancas y la violencia callejera

Volviendo a la reunión de la Junta Local de Seguridad, la intención de Cibeles es abordar las mismas "preocupaciones e inquietudes" que vienen transmitiendo a lo largo de los últimos años "sin encontrar eco en el delegado del Gobierno" ni en la institución que representa. "Es preocupante el aumento del número de armas blancas y de agresiones por arma blanca que hay en la ciudad de Madrid", ha apuntado el primer edil.

Preocupa también "el aumento que hay en el ámbito de las agresiones sexuales", ha señalado Almeida, así como el "fenómeno de las bandas juveniles", que ha repuntado en los últimos tiempos después de acumular varios años de descenso. "Mostramos nuestra colaboración y tendemos nuestra mano a la Delegación para solucionar estos problemas", ha deslizado el regidor popular, según quien "cualquier fenómeno delictivo que afecte a la seguridad de Madrid tiene que ser atajado de inmediato".

"Llevamos tiempo denunciando que no puede ser el aumento de las armas blancas, que no puede ser el aumento de las agresiones sexuales o que no puede haber un aumento de las bandas juveniles y que hay que poner coto ya", ha insistido Almeida, poniendo para ello "todos los medios" posibles. "No nos podemos vanagloriar de los buenos datos, tenemos que exigirnos más todos", ha reclamado Almeida, especialmente la Delegación, que es "quien tiene las competencias en materia de seguridad".