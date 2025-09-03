Radiohead ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en noviembre, los únicos en España, dentro de su corta gira europea

Llevaban ya una temporada ofreciendo señales de que algo pasaba, después de un largo tiempo de inactividad juntos en el que se han entregado a una frenética actividad cada uno por su cuenta. Radiohead ha confirmado este miércoles que realizará gira europea a final de año, y que cuatro de esos conciertos tendrán lugar en Madrid. Serán los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena, las únicas oportunidades para verlos en territorio español.

La gira, que se reduce a tan solo cinco ciudades, arrancará en Madrid y pasará después por Bolonia (14,15,17,18 de noviembre en el Unipol Arena), Londres (21, 22, 24, 25 de ese mismo mes en el O2), Copenague (1, 2, 4 y 5 de diciembre en el Royal Arena de la capital danesa) y Berlín (8, 9, 11 y 12 en el Uber Arena). Esos veinte conciertos serán por ahora los únicos que darán en todo el mundo, por lo que se espera que haya avalancha tanto de público residente en las ciudades y países señalados como de otros que lleguen de fuera: en su web, la banda anuncia que hará una adjudicación especial de tickets para quienes vengan de lejos, para tratar de que el reparto entre sus fans de todo el planeta sea "lo más justo y geográficamente conveniente posible".

Las entradas saldrán a la venta en la página de la banda, radiohead.com, este viernes 5 de septiembre a las 11:00h españolas. Para tratar de evitar la competencia de bots y especuladores, será necesario registrarse los días previos en la misma web. Cada usuario podrá comprar hasta un total de cuatro entradas para una sola de las fechas. Se pretende así permitar que sea el mayor número de personas posible el que pueda verles en directo.

En un mensaje a sus fans hoy, Philip Selway, batería de la banda, ha comunicado lo siguiente: "El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, fue estupendo volver a tocar las canciones y reconectarnos con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto".

Radiohead ofrecieron sus últimos conciertos juntos en 2018, cuando concluyó la gira del último álbum que han publicado hasta la fecha, A Moon Shaped Pool (2016). Pero eso no quiere decir que hayan estado parados desde entonces, sino todo lo contrario. Thom Yorke y Johnny Greenwod, voz y guitarra respectivamente y las caras más destacadas de la banda de Oxford, fundaron aquel mismo año con Tom Skinner, batería de los jazzeros Sons of Kemet su nuevo proyecto The Smile, que se ha convertido en uno de los grupos más alabados de los últimos años, con dos álbumes y diversas giras ya a sus espaldas.

En este peridodo Greenwood se ha convertido además en un reputadísimo autor de bandas sonoras, con dos nominaciones al Oscar por El hilo invisible y El poder del perro. El guitarrista Ed O’Brien y el batería Philip Selway han publicado álbumes en solitario, y el bajista Colin Greenwood, hermano de Johnny, ha acompañado en las giras de varios de sus proyectos a Nick Cave. El pasado mes de octubre estuvo en el Movistar Arena, entonces Wizink Center, tocando como parte de los Bad Sees, la banda habitual del todopoderoso cantante australiano.

En los últimos meses, los fans más esforzados de una banda que en su día publicó discos que forman parte de un cierto canon de la música del interludio entre los siglos XX y XXI como Ok Computer o Kid A, clásicos instantáneos que alumbraron sonoridades vanguardistas para un indie rock contaminado con electrónica, habían sido capaces de cazar algunas pistas que parecían indicar que algo estaba sucediendo. En marzo comenzó a circular en Reditt la información de que los miembros de la banda habían constituido una nueva empresa, algo que suelen hacer cada vez que se aproximan novedades. Y el propio Greenwood había contado este mismo verano, en una entrevista con el semanario musical New Musical Express, que se habían reunido para tocar juntos unos días. Además, en diversas ciudades europeas habían ido apareciendo en los últimos días algunos flyers anunciando esa posible reunión.