Programación de las Fiestas del Motín en Aranjuez: este jueves arranca la actividad

Entre el 17 y el 19 de marzo del año 1808 la localidad madrileña de Aranjuez fue protagonista por el motín popular que se desarrolló contra el gobierno de Manuel Godoy, alentado por facciones partidarias a Fernando VII y que culminó en la abdicación de Carlos IV. La situación económica era insostenible, afectando principalmente a las clases más bajas de la sociedad, y el incremento de tropas francesas en el país hacían crecer las sospechas de una posible invasión napoléonica.

Este peligro llevó a Godoy, al frente del Gobierno de España entre 1801 y 1808, a trasladar a la familia real a Aranjuez. Desde allí, en caso de necesidad, viajarían a Sevilla, donde embarcarían rumbo a América. Los rumores sobre esta huida llevaron a una multitud a rodear el palacio, mientras otra masa de gente rodeaba el palacio de Godoy en la capital. Este evento histórico, más de doscientos años después, es recordado en la localidad arancetana durante las fiestas populares que arrancan, en una nueva edición, este jueves.

Las Fiestas del Motín 2025 se desarrollan este fin de semana

Este jueves 4 de septiembre arrancan los festejos con el tradicional pregón, que correrá a cargo este año del Club de Marathon de Aranjuez. La Banda de la Escuela Municipal de Música y DJ Rober pondrán ritmo a la noche en la Plaza de la Constitución. Al día siguiente, desde las 10 horas en este mismo enclave, la Fiesta de la Familia supondrá uno de los platos fuertes de la jornada, con encierro infantil y boloencierro. Ese día será un buen momento para acudir al mercado goyesco en el Paseo del Jardín de Isabel II, para después comer en la paella popular del Parque de Pavía. A las 21.30 de la noche, desde la mencionada plaza, se recreará el histórico asalto a la casa de Godoy. Por la noche, el grupo 'Voces con alma' e Isabel Aaiún amenizarán la velada con su música.

El sábado, la actividad se traslada a los barrios de la Montaña, Agfa, Aves y a la glorieta del Clavel. En todas estas localizaciones habrá actividades familiares, como chocolate con churros, castillos hinchables, fiesta de la espuma, ambientación musical o bocadillos gigantes. Para quien haya arrancado septiembre con el objetivo de ponerse en forma, a las 10.30 de la mañana Nine Fitness organiza una actividad deportiva en la Plaza de la Constitución.

Por la noche, tras el tardeo y la corrida de toros goyesca, el cantante Perro Gris, OBK y DJ Álex Martini, entre otros, pondrán ritmo a la noche. En la Plaza de Parejas, a las 22 horas de la noche, se recreará el motín de Aranjuez, que da nombre a estas fiestas. El domingo los descensos se cerrarán con una nueva edición del descenso pirata del Tajo y con la exhibición de fuegos artificiales.

