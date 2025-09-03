La Policía detiene al hombre que detonó un explosivo casero en un parque de Ciudad Lineal este verano

La Policía Nacional ha detenido e ingresado en prisión a un hombre acusado de fabricar y detonar un explosivo de gran potencia en una fuente del Parque Arriaga, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, el pasado 15 de julio.

Los vecinos que se encontraban en la zona alertaron a los agentes tras escuchar “una fuerte explosión” que provocó daños en la infraestructura. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el incidente no se produjeron, "por suerte, lesiones en los ciudadanos que allí se encontraban”.

En los registros efectuados en sus domicilios de Madrid y Almería, los agentes incautaron “numerosas sustancias y materiales para fabricar explosivos como receptores, transmisores, mechas e iniciadores”. La investigación constató además que el arrestado contaba con “amplios conocimientos en pirotecnia y en elaboración de explosivos, lo que le permitió construir un artilugio sofisticado”.

Los investigadores quedaron sorprendidos por la capacidad técnica del dispositivo, al confirmar que “era un explosivo muy sofisticado y perfeccionado que activaron a distancia, de manera remota”. Sin embargo, el autor no realizó ninguna reivindicación del ataque, y la Policía sostiene que actuó “por diversión”.

El arresto se produjo el pasado mes de agosto. El detenido fue puesto a disposición judicial, que ordenó su ingreso en prisión provisional como presunto responsable de los delitos de tenencia, almacenamiento y fabricación de explosivos, así como de daños en el patrimonio.